【推劇速報】2026韓劇天花板陣容！IU、宋慧喬、孫藝真攜手男神邊佑錫、孔劉、池昌旭回歸，這幾部必追清單請收好

2026年韓劇戰場簡直是神仙打架！從IU、邊佑錫的《21世紀大君夫人》，到宋慧喬、孔劉的《慢慢地，強烈地》，再加上申敏兒、朱智勛的《再婚皇后》、秀智&金宣虎《魅惑》，以及孫藝真、池昌旭的《醜聞》—— 部部都是頂級卡司，看來K-content熱潮又要被推到新高度啦！以下為各位盤點最受期待的5部大作，快加入追劇清單吧！

IU × 邊佑錫《21世紀大君夫人》→ 現代版《宮》來襲！

首先引爆話題的就是預計今年4月在MBC播出的《21世紀大君夫人》！故事設定在21世紀實行君主立憲制的韓國，講述什麼都有、唯獨因為平民身份而煩惱的財閥女「成熙珠」（IU 飾），與身為王子卻一無所有的「李莞大君」（邊佑錫 飾），兩人跨越級階的浪漫故事。 光是「大君」設定+MBC播出，就讓人瞬間聯想到經典漫改劇《宮》啊。



這部被視為2026年最強期待作，主演IU去年憑《苦盡柑來遇見你》橫掃頒獎典禮，邊佑錫也在《背著善財跑》後首度回歸小螢幕，兩人將上演一場反抗命運的愛情，光看顏值搭配就覺得畫面會美到像一幅畫！



宋慧喬 × 孔劉《慢慢地，強烈地》→ Netflix時代劇王炸組合

宋慧喬與孔劉主演的Netflix新劇《慢慢地，強烈地》，以1960-80年代韓國演藝圈為背景，描寫一群懷抱夢想、不惜一切向上爬的年輕人成長史。 從企劃階段就因「宋孔配」加上數百億韓元製作費，被業界視為年度BLOCKBUSTER（大轟動）！



更猛的是編劇正是王牌作家盧熙京！這是她繼《他們的世界》、《那年冬天，風在吹》後，再度與宋慧喬合作。 盧熙京的作品一向以獨特台詞和角色魅力著稱，加上Netflix以《屍戰朝鮮》打開全球古裝劇市場的經驗，這次能否再為韓國時代劇突破國際天花板？ 絕對值得期待！

申敏兒 × 朱智勛 × 李鐘碩《再婚皇后》→ Disney+奇幻史詩大作

Disney+今年也端出重磅作品《再婚皇后》，改編自同名人氣小說、網漫，講述完美皇后「娜菲爾」（申敏兒 飾）被皇帝「索本修」（朱智勛 飾）以愛上逃亡奴隸為由要求離婚，她果斷答應，卻提出要與西王國王子「海因裡」（李鐘碩 飾）再婚的許可，展開一段浪漫奇幻的宮廷史詩。



劇組決定保留原作中世紀歐洲風格的設定，而非現代改編，初期雖引發「會不會變成外國人音樂劇」的擔憂，但劇照公開後口碑瞬間翻轉！原作本身在海外就擁有堅實粉絲群，加上申敏兒、朱智勛、李鐘碩、李世榮的鑽石級陣容，被看好是繼《MOVING》後Disney+的下一波爆款。

秀智 × 金宣虎《魅惑》→ 爭議中逆襲的唯美時代羅曼史

原本由柳俊烈、韓韶禧主演的《魅惑》，經歷換角風波後，最終由秀智與金宣虎接演，反而獲得網友一片叫好！該劇改編自人氣網漫，講述1935年京城，受委託繪製神秘女子「宋貞華」（秀智 飾）肖像的畫家「尹以浩」（金宣虎 飾），逐步揭開她隱藏半世紀秘密的故事。

拍攝期間雖有劇組被爆在濟州島亂丟垃圾、因中韓關係取消海外取景等爭議，但隨著製作方迅速道歉、以及秀智絕美劇照釋出，焦點已重回作品本身。 導演由執導《觀相大師：滅王風暴》、《The 8 Show》的韓在林擔任，值得信賴！



孫藝真 × 池昌旭 × Nana《醜聞》→ Netflix大尺度古裝情慾題材

最後是震撼彈級作品——電影《醜聞》改編成Netflix劇集，並由孫藝真、池昌旭主演！原電影因大膽情慾描寫掀起話題，劇版將以「朝鮮男女相悅之事」為副標，講述才華洋溢卻被身份困住的「趙氏夫人」（孫藝真 飾），與朝鮮最強浪子「趙元」（池昌旭 飾）之間危險又放肆的愛情遊戲，以及被捲入其中的女子「熙姸」（Nana 飾）的故事。

這是孫藝真繼《三十九》後時隔4年回歸，也是她首次挑戰如此破格角色; 池昌旭則扮演玩世不恭的風流才子，兩人化學反應令人期待。 Nana則飾演堅守貞節、卻被趙元動搖內心的寡婦，複雜心理戰將成為看點。



整體來看，2026重磅大作幾乎被Netflix、Disney+等全球OTT包辦，反映韓劇製作確實傾向國際平台。 不過像《21世紀大君夫人》這樣的地面波作品依然存在，能否在OTT強勢壓境下殺出收視血路？ 2026年的韓劇版圖究竟誰主沉浮，我們拭目以待！

