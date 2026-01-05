编舞家Lia Kim&崔容俊婚事是假，网友狂tag HOSHI XD 崔容俊吐真情(?)：「有点可惜」

K-POP两大编舞家Lia Kim与崔荣晙（崔容俊），3日突发结婚照震惊K-POP圈，连偶像SEVENTEEN HOSHI和崔睿娜都不可置信，昨（4）日晚间他们才说明只是个企划活动。

3日Lia Kim与崔荣晙爆婚讯时，就有网友怀疑只是为了宣传舞团公司1MILLION DANCE STUDIO主办的颁奖典礼「2025 CHOREO AWARDS」，果不其然隔天，CHOREO AWARDS便上传他们预录好的影片，宣布只是个活动。



他们表示是「和舞蹈结婚了」，会以婚纱照做活动宣传就是为了纪念第二届CHOREO AWARDS，想让大家大吃一惊，同时希望这个对於编舞家、舞者而言是很好舞台、对他们来说也是很大活动的场合，能够邀请到更多人同乐，时间就在1月24日。



Lia Kim解释：「我们真的是非常要好的朋友，希望大家不要误会。」结果崔荣晙竟说：「其实我……还觉得有点可惜。」Lia Kim都不知道怎么接话了，暧昧情飘出来……XDDD



Lia Kim留言说自己是人生第一次穿婚纱，看来也是为了宣传豁出去了。底下网友开始tag HOSHI希望他有看到，也有人说听到是假的很失望，甚至有人说心疼荣晙老师XD。

