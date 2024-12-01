台韩选秀《SCOOL》出道七人出炉！导师惊讶看完！娄峻硕喊话：那么有钱不能出三团吗

台湾天空娱乐与SBS Medianet共同打造的选秀节目《SCOOL》昨晚（30日）播出最后一集，整档节目从韩国「搬来」高雄巨蛋举行总决赛，包括主持人利特、导师银赫、罗志祥、李洪基、Yuju、崔容俊与娄俊硕。

决赛分作三组，闯到最后的21人分别演唱〈Sweet Dance〉、〈Dive in〉、〈翻转世界BOOM!〉，加上先前淘汰的人气最高前八名开场表演〈雨过天晴的RAINBOW〉，导师对练习生们最后端出来的成果赞誉有加，尤其是〈翻转世界BOOM!〉。



〈翻转世界BOOM!〉的组成成员是三组里梦之队星数总合最多，阵中的美祥和麒文还是集集几乎被导师称赞的佼佼者，银赫看完表演评价这组可以原地出道，娄峻硕直言：「美祥和麒文从第一集帅到最后一集，我们把时间留给其他人。」并称赞梁哲维（Victor）和周孟潾成长非常多。而〈Sweet Dance〉与〈Dive in〉，李洪基特别称赞黄耀冬（Tony），罗志祥大呼王学骏「帅惨了」。



导师观赏完决赛三组表演后，各自选出心目中认为该出道的七名练习生，每名练习生各得一万票，这些票数会和人气票数加总，总合前七名即出道组、真正的「梦之队」。导师投票结果如下，郑美祥、帝翁（D’om）、陈麒文与王学骏四人共获6导师选择、获6万票，梁哲维、周孟潾陈柏佑（Jagger）也有三导师选择、获3万票。



票数加总结果，「梦之队」出炉：

一、陈麒文



二、帝翁D’om



三、郑美祥



四、王学骏



五、林柏佑Jagger



六、彭义翔（马来西亚籍）



七、朴鎭佑（韩国籍）



最令人紧张的莫过於最后一个出道位，朴鎭佑和林川佑似乎在投票倒数时刻交换了位置，原先还有不少网友担心出道团体没有韩籍练习生相当吃亏。朴鎭佑被念到名字自己也面露惊讶，导师们更是张嘴又抱头。



虽然结果有喜有悲，但节目又给了未出道练习生一线曙光。娄峻硕当场喊话制作单位：「那么有钱不能出三团吗？」特别点名心中的遗珠张路易、梁哲维与连兆纬（Lian）。据现场观众透露，制作单位现场曾播出了一段影片耐人寻味，提到「after SCOOL」、「最终九人成团出道」，网友都在猜测是否要从剩下的练习生出第二团九人团，又或是多选两个人一起出道。



昨晚并未公布梦之队出道团名，不过据先前天空娱乐制作人透露，团体会是「永久团」非「限定团」，或许会在更充足的准备下宣布团名并出道。

另外，崔容俊在众练习生表演完主题曲〈Dream of You〉后忍不住再提点「舞跳不齐」，这无论是将出道或未出道的练习生们，应当作警惕，不过崔容俊最后还是心软喊「对不起训话太多」，更邀请练习生们和他一起吃火锅表示愿意请客。



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