名舞者Lia Kim&崔榮晙（崔容俊）突爆婚訊？HOSHI、崔叡娜等刷一排?????

世界級舞者、編舞家兼知名舞蹈公司1MILLION DANCE STUDIO創辦人Lia Kim，稍早驚喜發布婚紗照，新郎是她廠牌底下的同事、同為知名舞者兼編舞家的崔榮晙（又譯崔容俊、崔英俊）！

Lia Kim文字僅寫「2026 . 1 . 24」疑似是結婚日期，發文引爆熱烈討論！留言最顯眼的是SEVENTEEN HOSHI，人在軍中的他喊「啥??????????????」一連好幾個問號，YENA（崔叡娜）也留言「真假!!!??????」，HARIMU身為兩人的同事也搞不清楚狀況，非常多舞者、粉絲都驚訝到不行。



不過，有留言說是那天是舞蹈頒獎典禮「2025 CHOREO AWARDS」（1MILLION是主辦單位），還有人說Lia Kim有個交往16年的圈外男友，將這樁「婚事」指向了某個特別企劃，但到現在還沒有證實是真結婚或僅是活動。



Lia Kim曾領軍舞團「1MILLION」演出《Street Woman Fighter2》（街頭女戰士2）為大眾所知，HARIMU也是成員。她的編舞名作有李孝利〈Anyclub〉〈Get Ya`〉、宣美〈24 Hours〉、〈Full Moon〉、TWICE〈TT〉〈KNOCK KNOCK〉、ITZY〈WANNABE〉、BLACKPINK〈Jump〉等等。



而崔榮晙擔任過各大男團選秀舞蹈老師，包括部分《PRODUCE》與《BOYS PLANET》系列，還有《SCOOL》及《星光閃耀的少年》。他也曾參賽《Street Man Fighter》（街頭男戰士），為「1MILLION」副隊長。崔榮晙可以說是SEVENTEEN御用編舞家，編了不下40首包括〈VERY NICE〉與〈孫悟空〉、〈THUNDER〉，和SEVENTTEN成員都很熟悉，也難怪HOSHI不可置信。



崔榮晙和崔叡娜的緣分則從《PRODUCE 48》開始，在她出道後更幫她編舞〈WICKED LOVE〉。他還有GFRIEND〈琉璃珠〉〈Season of Memories〉、BTS〈I NEED U〉等名作，TWICE的〈TT〉與〈KNOCK KNOCK〉他亦是重要創作者。

