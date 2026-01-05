二代男团Teen Top成员创造首认爱！出道16年认「因她改变」，怕粉丝伤心亲发声：我正在恋爱中

韩国男团「Teen Top」成员创造出道近16年，今（5日）首度公开认爱，正式宣告「正在恋爱中」！

他亲自在社群平台向粉丝喊话，坦言公开恋情前许久挣扎，担心粉丝受到冲击，但强调对方是带给他正能量的人，消息一出立刻引发热议。

创造今天在SNS上写下长文，开门见山表示：「无论是好事还是需要小心翼翼的事，只要是我人生中发生有意义的变化，总想第一时间告诉大家。 各位，我正在恋爱中。」并透露选择在此时公开的原因。创造担心粉丝从新年第一天就感到难过或震惊，为此内心相当不安，「我不想让这件事像流水一样轻轻带过，希望等我的心情和状况更整理好后，再平静地告诉大家。」



2010年以Teen Top出道的创造，多年来横跨音乐、演出、电视节目及网路剧，活跃於多元领域。 他坦言虽然受到许多喜爱，但16年的演艺生涯中也曾遭遇精神上的低潮，而这段恋情给了他极大的力量，让他能够持续活动。 正因如此，他一直在考虑公开恋情可能带来的影响，才将宣布的时间点往后推迟。

创造甜蜜分享恋人对他的重要性：「她是一位让我不足的地方产生正向变化、并一直为我加油的、值得我感激的人。」但他也强调，恋爱并不会改变他对工作的态度，「反而让我在个人和事业上都感到更加安定，让我更能专注於最喜欢的舞台和音乐。」并承诺会以更好的音乐和舞台回报粉丝。



最后，创造向所有给予祝福与担忧的粉丝致谢：「所有传达心意的话、夹杂忧虑的关心，我都会珍重收下。 很抱歉因为我的恐惧没能更快告诉大家，一直很感谢你们，永远爱你们。」



