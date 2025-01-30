台湾文总除夕节目崔荣晙领军舞团跳自编名曲〈TT〉〈孙悟空〉！FIFTY FIFTY献华语歌初舞台 全昭旻演技再发现！《今天也很抱歉》变身积极阳光「假妈妈」 韩网友对李浚赫的花式夸奖已达到新高度！欢迎查收「2025年新版彩虹屁」：罗浮宫假扮雕像、当女儿也要加入刘Daddy户籍！ SEVENTEEN夫硕顺分享吵架秘辛：不开心却还要上台表演的话，唱抒情歌会互看对方的人中XD

28日除夕夜，台湾以演唱会规格制作的除夕特别节目中，除了较为人所知、台视一年一度制播的《2025超级巨星红白艺能大赏》播出超级巨星红白艺能大赏》之外，还有政府旗下单位「中华文化总会」（文总）制作的《WE ARE 我们的除夕夜》陪伴大家围炉。

《2025 WE ARE 我们的除夕夜》是首次邀来韩国卡司，「亚洲风暴」单元邀来选秀节目导师常客崔荣晙（另译崔容俊）与他的舞团TEAM SAME，还有因〈Cupid〉声名大噪正卷土重来的女团FIFTY FIFTY！加上台韩两地发展的GENBLUE幻蓝小熊、SEVENTOEIGHT（《SCOOL》脱颖而出，尚未正式出道），组合与表演相当新鲜。



崔荣晙与TEAM SAME大跳舞团出品名作，包括Superbee〈5 Gawd〉、TWS〈plot twist〉（初次见面没有按照计画进行）、TWICE〈TT〉与SEVENTEEN〈孙悟空〉，可见「荣晙老师」和TEAM SAME编舞无论男女与风格都不拘，老师们随著音乐力道演出亦炒热气氛。另外，有人发现《SCOOL》参赛练习生裴宇率在阵中，裴宇率舞蹈能力顶尖但无缘获大众青睐出道，喜欢裴宇率的观众见他在TEAM SAME很欣慰、也感激崔荣晙当时在《SCOOL》赏识裴宇率并在节目后提拔。



接著，SEVENTOEIGHT、GENBLUE幻蓝小熊分别带来〈翻转世界Boom!〉与〈COCOCO〉，FIFTY FIFTY压轴登场，先是一首华语歌〈Push Your Love (CHN Version)〉华语版带给人耳目一新，再来是〈Gravity〉及名曲〈Cupid〉，最后亚洲风暴所有表演者合流献上〈Cupid〉表演。



▼亚洲风暴单元完整表演



▼FIFTY FIFTY〈Push Your Love (CHN Version)〉



《WE ARE》这场表演自卡司公布便吸引人，讨论度不输强敌《红白艺能大赏》请来的Kep1er与白虎（《2025超级巨星红白艺能大赏》），许多台湾观众都表示为了FIFTY FIFTY死守直播，FIFTY FIFTY韩国海内外的粉丝也特别收看并感谢台湾文总的邀请。顺带一提，FIFTY FIFTY阵中的Athena据说有台湾血统，是吸引台湾粉丝的重要因素之一。



▼亚洲风暴单元〈Cupid〉片段



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