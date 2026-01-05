义大利取景＋顶级明星相遇！金宣虎、高胤祯主演Netflix韩剧《爱情怎么翻译？》甜蜜中字预告公开

人气演员金宣虎与高胤祯，将在 1 月为观众们染上一抹心动氛围。

Netflix 今天公开了全新韩剧《爱情怎么翻译？》的主海报与主正式预告。金宣虎与高胤祯完美的视觉组合，进一步提升了外界对开播的期待。

《爱情怎么翻译？》是一部浪漫喜剧，讲述多语言口译员 周浩镇（金宣虎 饰），在负责为全球顶级明星 车茂熙（高胤祯 饰）进行口译后，所展开的故事。



公开的主海报中，周浩镇与车茂熙深情地凝望著彼此，身后映入眼帘的义大利风景，营造出温暖而浪漫的氛围。穿梭於多个国家的浩镇与茂熙，在义大利将会遇上什么样的事情，也引发观众的好奇心。



「最想了解的，是你的语言」这句标语，预告了精通多国语言、却对爱情语言格外生疏的浩镇，以及努力想要理解浩镇语言的茂熙之间的故事。

同步公开的正式预告中，从两人在日本某间餐厅偶然相遇、斗嘴互呛的场面揭开序幕。特别的是，浩镇能流利使用日文与义大利文。



与顶级明星 阿博（福士苍汰 饰）一同受邀出演全球恋爱实境节目《浪漫之旅》的茂熙，在某场采访现场再次遇见口译员浩镇。茂熙请求浩镇与她一同参与《浪漫之旅》的拍摄，浩镇望著茂熙露出微笑。



然而，两人的语言却总是不断错位。茂熙对浩镇说：「你要说就说啊！这次我会懂的。」而浩镇则回应：「你要解释我才听得懂，我很难理解你的语言。」



此外，预告中不时闪现的加拿大、义大利等美丽风景，也带来更丰富的视觉享受。共 12 集的《爱情怎么翻译？》将於 1 月 16 日在 Netflix 正式上线。



