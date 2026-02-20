《好搭档2》主演大换血！张娜拉迎新搭档金惠奫，朴海镇加盟担任男主角，律师职场故事再升级

随著《好搭档2》下半年即将回归，剧集迎来主演大换血！张娜拉迎来新搭档金惠奫，朴海镇加盟担任男主角，新旧角色交错、化学反应十足，律师职场故事也将再升级。粉丝最期待的律师组合，究竟会擦出什么火花，又带来哪些精彩故事呢？

《好搭档》剧情介绍

《好搭档》是一部讲述离婚专业律师日常生活的法庭电视剧，不仅聚焦女主角的故事，也呈现比现有法律更贴近现实的离婚案例。该剧首播以 7.8% 起步，最高收视冲上 17.7%，成为热议话题，第二季预计今年3月开拍，在第四季度播出。



第二季亮点｜新角色加入增添职场火花

第二季阵容有所调整：张娜拉确定回归，但南志铉、金准韩因行程无法参与。P.O（表志勋）将再次加盟，并与朴海镇、金惠奫等新角色同台演出，为剧集带来更多律师职场故事与看点。

张娜拉｜明星律师「车恩京」再登场

张娜拉饰演拥有 17 年资历的明星离婚律师「车恩京」，理智高智、效率至上，只提出必要方案，展现40代的专业与自信。她此前在《模范的士3》以恶角引发热烈讨论，这次再次回归律师身份，观众也好奇她会带来哪些精彩演绎。



朴海镇｜业界 TOP2 律师「朴泰秀」亮相

朴海镇饰演业界 TOP2 的离婚律师「朴泰秀」，与车恩京有深厚「恶缘」的竞争关系。他的上一部作品是 2023 年播出的《全国死刑公投》，期间透过个人频道分享运动与自我管理，保持良好状态。时隔2年多回到小萤幕，粉丝也好奇他穿上西装或律师袍的帅气模样，会是怎样的风采。



金惠奫｜新加入的精明律师「姜彗星」

金惠奫饰演从业5年的离婚律师「姜彗星」，精明能干、临场应变能力强，专注力十足，工作态度非常认真。她近期作品不断推出，已完成电影《箭木池》和《LAND》的拍摄，确定出演《高中生刑警》，也收到《解忧杂货店》的出演提案。观众好奇她在《好搭档2》中会带来哪些不同以往的表现。



P.O ｜五年成长的助手「全恩浩」回归

P.O 饰演「全恩浩」，五年间一直在车恩京身边协助她，也在工作中逐渐成长，如今已能独当一面。这次回归，他的稳重形象也成为瞩目的焦点。



