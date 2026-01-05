編舞家Lia Kim&崔容俊婚事是假，網友狂tag HOSHI XD 崔容俊吐真情(?)：「有點可惜」

K-POP兩大編舞家Lia Kim與崔榮晙（崔容俊），3日突發結婚照震驚K-POP圈，連偶像SEVENTEEN HOSHI和崔叡娜都不可置信，昨（4）日晚間他們才說明只是個企劃活動。

3日Lia Kim與崔榮晙爆婚訊時，就有網友懷疑只是為了宣傳舞團公司1MILLION DANCE STUDIO主辦的頒獎典禮「2025 CHOREO AWARDS」，果不其然隔天，CHOREO AWARDS便上傳他們預錄好的影片，宣布只是個活動。



他們表示是「和舞蹈結婚了」，會以婚紗照做活動宣傳就是為了紀念第二屆CHOREO AWARDS，想讓大家大吃一驚，同時希望這個對於編舞家、舞者而言是很好舞台、對他們來說也是很大活動的場合，能夠邀請到更多人同樂，時間就在1月24日。



Lia Kim解釋：「我們真的是非常要好的朋友，希望大家不要誤會。」結果崔榮晙竟說：「其實我……還覺得有點可惜。」Lia Kim都不知道怎麼接話了，曖昧情飄出來……XDDD



Lia Kim留言說自己是人生第一次穿婚紗，看來也是為了宣傳豁出去了。底下網友開始tag HOSHI希望他有看到，也有人說聽到是假的很失望，甚至有人說心疼榮晙老師XD。

