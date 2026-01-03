K-POP顶尖编舞家Lia Kim&崔荣晙（崔容俊）突爆婚讯♥ SEVENTEEN HOSHI、崔睿娜等刷一排?????

世界级舞者、编舞家兼知名舞蹈公司1MILLION DANCE STUDIO创办人Lia Kim，稍早惊喜发布婚纱照，新郎是她厂牌底下的同事、同为知名舞者兼编舞家的崔荣晙（又译崔容俊、崔英俊）！

Lia Kim文字仅写「2026 . 1 . 24」疑似是结婚日期，发文引爆热烈讨论！留言最显眼的是SEVENTEEN HOSHI，人在军中的他喊「啥??????????????」一连好几个问号，YENA（崔睿娜）也留言「真假!!!??????」，HARIMU身为两人的同事也搞不清楚状况，非常多舞者、粉丝都惊讶到不行。



不过，有留言说是那天是舞蹈颁奖典礼「2025 CHOREO AWARDS」（1MILLION是主办单位），还有人说Lia Kim有个交往16年的圈外男友，将这桩「婚事」指向了某个特别企划，但到现在还没有证实是真结婚或仅是活动。



Lia Kim曾领军舞团「1MILLION」演出《Street Woman Fighter2》（街头女战士2）为大众所知，HARIMU也是成员。她的编舞名作有李孝利〈Anyclub〉〈Get Ya`〉、宣美〈24 Hours〉、〈Full Moon〉、TWICE〈TT〉〈KNOCK KNOCK〉、ITZY〈WANNABE〉、BLACKPINK〈Jump〉等等。



而崔荣晙担任过各大男团选秀舞蹈老师，包括部分《PRODUCE》与《BOYS PLANET》系列，还有《SCOOL》及《星光闪耀的少年》。他也曾参赛《Street Man Fighter》（街头男战士），为「1MILLION」副队长。崔荣晙可以说是SEVENTEEN御用编舞家，编了不下40首包括〈VERY NICE〉与〈孙悟空〉、〈THUNDER〉，和SEVENTTEN成员都很熟悉，也难怪HOSHI不可置信。



崔荣晙和崔睿娜的缘分则从《PRODUCE 48》开始，在她出道后更帮她编舞〈WICKED LOVE〉。他还有GFRIEND〈琉璃珠〉〈Season of Memories〉、BTS〈I NEED U〉等名作，TWICE的〈TT〉与〈KNOCK KNOCK〉他亦是重要创作者。

