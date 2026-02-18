春节不剧荒！韩网激推「剧本零差评」10部神剧清单：从《秘密森林》到《耀眼》，完成度堪称业界天花板！

想要趁春节假期间宅家追剧？ 跟著韩国网友的「神剧清单」准没错！最近韩网热议「编剧超会写」的韩剧，从虐心史诗到高能悬疑应有尽有。 以下为你整理这份「一生必看」的口袋名单，快看哪部你还没刷过！

1. 《阳光先生》（Mr. Sunshine）

以 19 世纪末辛未洋扰为背景，讲述出身奴隶阶级的少年远赴美国后，以美军军官身份重返祖国朝鲜，并与名门千金高爱信展开一段动时代荡下的哀戚绝恋。 编剧金银淑用瑰丽的台词与巨集大格局，写出了家国情怀下的极致浪漫。



2. 《京城丑闻》（又译：京城绯闻）

将 1930 年代黑暗的抗日斗争史，以轻快活泼的「融合时代剧」风格呈现。 故事描述京城第一花花公子鲜於莞，因为一场赌注而与热血独立战士罗如晶展开假戏真做的恋爱，深刻体会「恋爱即革命」的热血真谛。



3. 《苦尽柑来遇见你》

这部由 IU（李知恩）与朴宝剑主演的作品，以 1950 年代的济州岛为舞台，讲述梦想成为诗人的热血少女吴爱纯与沈稳少年梁宽植，在四季更迭中努力生存、追求梦想的治愈故事，台词温暖直抵人心。



4. 《耀眼》

原本以为是少女为了拯救父亲而逆转时空的奇幻剧，最后两集的大反转却将格局拉升至对生命与时间的深刻体悟。 每一句口白都充满哲理，被网友封为「人生电视剧」的首选。



5. 《怪物》

讲述为了抓住连环杀人犯而打破法律底线的两位警察李东植和韩洙元，在怀疑与追逐中剖析人性。 编剧将剧本打磨得极其精密，充满细节与反转，荣获百想艺术大赏最佳剧本奖实至名归。



6. 《秘密森林》

失去感情神经的冷面检察官黄始木与正义热血女警韩汝珍联手揭开检察厅内部的腐败真相。 节奏紧凑、逻辑严密，被誉为韩系律政剧的天花板，每一场对峙戏都精彩到让人屏息。



7. 《金牌救援：Stove League》

这部剧证明了「不看棒球也能被燃到爆」！讲述垫底球队的新任团长白胜秀，如何排除万难、重整腐败团队。 剧本写出了职场的残酷与热血，是不少剧迷心中最完美的职人剧范本。



8. 《Kill Me Heal Me》

拥有七重人格的财阀三世车道贤与精神科医生吴俐珍的疗愈罗曼史。 编剧将心理创伤与悬疑身世结合得丝丝入扣，不仅有喜剧效果，后半段揭开伤痛真相时更是催泪指数爆表。



9. 《听见你的声音》

拥有读心术的少年朴修夏与邋遢国选律师张惠成共同面对过往凶案威胁的故事。 剧本完美融合了奇幻、法庭、悬疑与纯爱元素，每一个配角背后的故事都极具深意。



10. 《黑暗荣耀》

讲述高中时期惨遭霸凌的少女文同珢，隐忍多年后化身复仇女神，对施暴者展开精准且优雅的毁灭性复仇。 剧本金句频出，将霸凌议题与复仇美学发挥到淋漓尽致。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻