恋综素人「钱景」太惊人！有人从「半地下室→54亿豪宅」，有人月收呛声当红偶像...

恋爱实境秀的造星魔力再现！近来多位因恋综爆红的素人，华丽变身「人生胜利组」的故事引发热议，他们不仅人气飙升，收入更是三级跳，惊人「钱景」让网友直呼简直是「人生逆转胜」的活教材。

▼「换乘恋爱2」人气王 从半地下到54亿豪宅



因Tving原创恋综《换乘恋爱2》爆红的成海恩，近日透过她的YouTube频道「Happy海恩」两度公开豪华新居，炫耀指数破表！影片中，她兴奋展示宽敞的纯白风格的室内空间，难掩喜悦地说：「很棒吧？ 来到这么好的地方对吧？ 太幸福了，我居然可以住在这么好的房子里。」她更大赞社区设施完善，豪华健身房、高尔夫球练习场、桑拿房、游泳池、餐厅一应俱全，生活机能顶级。



虽然未公开公寓具体名称，但她曾在SNS上传站在公寓前的照片，并附上枫叶表情符号，引发网友猜测此地就是位於首尔瑞草区蚕院洞的顶级豪宅。 该豪宅近期一户84坪的单位以惊人的54亿（韩元，下同）成交，价格令人咋舌。 成海恩从过去居住的龙山站附近，时隔一年就搬入此等豪华新宅，财力不容小觑，被韩媒封为「《换乘2》最强输出」。

她的逆袭格外励志，因为她过去曾坦承有「半地下室情结」。 她说：「因为我性格开朗活泼，大家通常想不到我是在贫困中长大的。我为了不露出贫穷的痕迹，更加努力学习和装扮，真的很拼命。」她感谢过往经历让她变得坚强独立。

原为大韩航空空姐的成海恩，在《换乘恋爱2》中因对前男友郑奎民的深情故事获得大量关注，节目后与最终选择的郑贤奎发展成真实情侣，获得粉丝祝福。如今她已是拥有122万粉丝的顶流网红，广告代言接不停，甚至在亚洲其他国家也人气高涨。

▼「单身即地狱4」美女 月收飙升呛声偶像大前辈



无独有偶，去年出演Netflix《单身即地狱4》的李时安，也被爆收入暴增，程度惊人。她最近出演由Super Junior神童主持的网路节目《东东酒吧》时，被神童犀利问到：「出演《单身即地狱》后收入是不是暴增？ 虽然不能叫你公开具体数字，但大概涨了几倍？」



李时安爽快回应：「趁著喝酒说一句，应该比前辈赚得多吧？」神童搞笑假装生气：「真的吗？ 这是在无视我吗？」并追问：「现在月结算时，帐户尾数的『0』多了几个？」

李时安坦白：「多了一个。 不过之前也赚得不少啦。」神童继续开玩笑：「一个月『只』赚一亿（韩元）？ 这样还说比我多？ 唉唷！」此言一出，效果十足。要知道，神童可是已出道21年、仍在举行世界巡演的顶级偶像团体成员。

▼「单身即地狱2」猛男 成功转型全方位艺人



此外，凭藉《单身即地狱2》中海军特战战旅（UDT）出身背景爆红的Dex（金珍映），如今已是活跃的综艺新星。 他不仅以「人生导师」姿态回归担任《单身即地狱》系列后续节目的固定班底，最近更出演MBC新综艺《Mannito Club》。 去年他还凭藉《既然出生就环游世界4》拿下「MBC演艺大赏」男子优秀奖，成功从参赛者转型为获奖艺人，演艺之路越走越宽。



这波「恋综逆袭潮」证明，只要在节目中创造话题、展现魅力，素人也有机会华丽转身，闯出丝毫不输明星的璀璨星途与「钞能力」。

