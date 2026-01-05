女明星认证「真的很爱」！《黑白大厨2》「酿酒的尹酒母」 竟是朴宝英最爱私藏餐厅老板！

Netflix热门竞技节目《黑白大厨：料理阶级大战2》战况进入白热化，最新公布的TOP 7名单中，被称为「酿酒的尹酒母」的参赛者「尹酒母」成为唯一晋级的「黑汤匙」选手，实力备受瞩目。 但更让网友热议的是——她居然是女神演员朴宝英私下最爱的餐厅老板！

「尹酒母」经营的餐厅「尹酒堂」早已是演员圈的隐藏名店。 去年7月，她曾在社交媒体上分享与tvN新剧《未知的 首尔》主演们的合照，文中特别写道：「和美丽如天使的宝英演员、朴珍荣、刘庆秀（柳炅秀）、文东赫演员一起！四位感情看起来真好，好温暖啊~」



照片中，朴宝英与「尹酒母」并肩留下亲密自拍，笑容灿烂。 朴宝英更直接在贴文下留言认证：「真的真的最爱的尹酒堂！」「尹酒母」也暖心回应：「我也真的真的爱您~」两人互动宛如好友，让粉丝直呼：「好羡慕能跟宝英这么亲近！」



「尹酒母」在《黑白大厨2》中以自酿酒搭配料理的独特风格脱颖而出。 节目中，「黑汤匙」厨师对决代表顶尖厨艺的「白汤匙」星级主厨，阶级翻转的热血设定引发大量观众共鸣。 目前节目已播出10集，距离完结仅剩3集，「尹酒母」能否以「黑马」之姿持续逆袭，成为本季看点之一。

