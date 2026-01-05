「初代美妆大神殒落」Daddoa骤逝，学过韩妆的人都认识她...

韩国美妆圈传来令人心碎的消息！被誉为「初代美妆YouTuber」的知名网红Daddoa（本名李多率），惊传已於去年12月16日离世，得年仅 29岁。 她是早期带起韩式美妆风潮的代表人物之一，曾备受亚洲粉丝喜爱，对许多学习韩式妆容的网友来说，多少都看过她的教学影片，即使多年未更新，仍是许多人心中的经典存在，噩耗曝光后令粉丝难以接受。

消息经其所属经纪公司Leferi於本月2日正式公布，震惊亚洲粉丝圈。Daddoa所属公司Leferi在声明中哀痛表示：「Daddoa不仅是韩国第一代美妆YouTuber，更是最早向世界证明K-Beauty全球化可能性的人物。」并恳请外界尊重家属意愿，避免过多猜测，让家人能安静追悼。



1996年出生的Daddoa，高中时期曾赴寮国留学，亲眼见证K-Beauty在海外的高人气，回国后便投入美妆创作领域，以亲切细腻的风格迅速走红，成为韩国美妆圈标志性人物，更累积大批亚洲粉丝支持。 然而，她自2021年起为专注学业，暂停所有YouTube活动进入休息期。



尽管长达三年未更新，她的频道仍保有 111万订阅者，许多粉丝始终期待她的回归。 正因如此，这份迟来的讣告更让各界感到错愕与不舍。 一位陪伴许多女孩成长的美妆先驱，就此悄然逝去，留下无尽遗憾。

