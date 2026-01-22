GOT7朴珍荣 × IZ*ONE金珉周 成为彼此的初恋！JTBC新剧《闪耀》携手打造青春感性罗曼史~

人气演员GOT7朴珍荣与IZ*ONE出身成员金珉周将以「彼此的初恋」身分相遇，新鲜组合引来大众关注。

预计於 3 月首播的 JTBC 全新电视剧《闪耀》（暂译：샤이닝/Shining），讲述共享著彼此世界的青春男女，逐渐成为信任的知己与照亮对方生命的故事。被称为「初恋代表人物」的朴珍荣与金珉周确认出演后，已提前拉高外界对感性浪漫剧的期待。



朴珍荣在剧中饰演地铁驾驶员「延泰书」，是一名以「只要今天平安度过」作为人生准则、比起未来梦想更专注於眼前现实的人物。好不容易实现自立、过著稳定生活的他，在 19 岁那年的夏天，再次遇见初恋「牟恩雅」，让原本平静的生活迎来转变。他外表看似冷静，内心却藏著深情。

金珉周则饰演延泰书的初恋「牟恩雅」。她是前饭店从业人员，现为首尔老屋住宿的经理，性格热情且心思细腻。她一边设定小目标、一边在挑战与失败中前行，却在偶然之下与初恋「延泰书」重逢，开始重新思考人生方向。

《闪耀》以 19 岁夏季假期、首次懂得爱情的两人，在成为大人后再次相遇为主轴，描写他们情感的层层变化。只属於两人的回忆，将如何影响现在的延泰书与牟恩雅，以及这些记忆会把他们的人生带往何方，令人好奇。

本剧由《那年，我们的夏天》展现细腻影像美感的金锐真导演，以及用《通往机场的路》留下深刻余韵的李淑妍编剧携手打造，再加上朴珍荣、金珉周两位青春演员的浪漫化学反应，感性魅力备受期待。



《闪耀》将於 3 月春天播出。

Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻