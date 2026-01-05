女明星認證「真的很愛」！《黑白大廚2》「釀酒的尹酒母」 竟是朴寶英最愛私藏餐廳老闆！

Netflix熱門競技節目《黑白大廚：料理階級大戰2》戰況進入白熱化，最新公佈的TOP 7名單中，被稱為「釀酒的尹酒母」的參賽者「尹酒母」成為唯一晉級的「黑湯匙」選手，實力備受矚目。 但更讓網友熱議的是——她居然是女神演員朴寶英私下最愛的餐廳老闆！

「尹酒母」經營的餐廳「尹酒堂」早已是演員圈的隱藏名店。 去年7月，她曾在社交媒體上分享與tvN新劇《未知的 首爾》主演們的合照，文中特別寫道：「和美麗如天使的寶英演員、朴珍榮、劉慶秀（柳炅秀）、文東赫演員一起！四位感情看起來真好，好溫暖啊~」



照片中，朴寶英與「尹酒母」並肩留下親密自拍，笑容燦爛。 朴寶英更直接在貼文下留言認證：「真的真的最愛的尹酒堂！」「尹酒母」也暖心回應：「我也真的真的愛您~」兩人互動宛如好友，讓粉絲直呼：「好羨慕能跟寶英這麼親近！」



「尹酒母」在《黑白大廚2》中以自釀酒搭配料理的獨特風格脫穎而出。 節目中，「黑湯匙」厨师對決代表頂尖廚藝的「白湯匙」星級主廚，階級翻轉的熱血設定引發大量觀眾共鳴。 目前節目已播出10集，距離完結僅剩3集，「尹酒母」能否以「黑馬」之姿持續逆襲，成為本季看點之一。

