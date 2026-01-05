《财阀家的小儿子》大嫂与小叔要重逢了？朴智贤＆宋仲基有望时隔4年再合作浪漫喜剧《Love Cloud》

当时在《财阀家的小儿子》还有人嗑「大嫂 × 小叔」这对 CP这对CP！时隔4年，朴智贤和宋仲基有望再次合作！

今日（5日），据韩媒报导报导，朴智贤将出演新剧《Love Cloud》（러브 클라우드），并有望饰演航空公司副机长「安荷妮」一角。对此，朴智贤所属经纪公司回应表示：「朴智贤已收到《Love Cloud》的出演提案，目前正在积极讨论中。」



《Love Cloud》讲述前飞行教官姜宇宙与预备机师安荷妮，在7年后在济州岛以航管员和机师再次相遇的故事，两人在云与风之间重新擦出暧昧火花，是一部融合浪漫喜剧与温暖情感的作品。

此前，宋仲基已收到男主角的出演提案，有望饰演前飞行教官、现任航管员「姜宇宙」一角。而朴智贤则有望饰演航空公司副机长「安荷妮」，她是一位只懂得努力生活、从天空与云朵那里接受精神教育的女人，并对姜宇宙一见钟情的角色。



特别的是，宋仲基与朴智贤曾於2022年合作话题韩剧《财阀家的小儿子》，剧中「大嫂」毛贤敏（朴智贤 饰）与「小叔」陈导俊（宋仲基 饰）的互动，让不少观众大赞两人非常有CP感。若此次时隔4年再度合作，势必将引发粉丝与剧迷的高度期待。



而《Love Cloud》由《五月的青春》宋闵烨导演执导，新人编剧团队Mad Rabbit执笔，预计在今年下半年播出。

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻