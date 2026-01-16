Disney+《韩国制造》迎最终大结局！玄彬、郑雨盛斗智全程高能　网点名「他」成第二季关键

从播出以来就一直稳居Disney+冠军宝座的韩剧《韩国制造》，终於在14日迎来大结局，这部由玄彬、郑雨盛联手主演的神剧，两位势不两立的中央情报部课长与检察官，在剧中双方无时无刻展现赢不厌诈的狡黠与斗智! 随著玄彬的野心越来越强大，剧情也推入最高潮！在郑雨盛穷追不舍的追查下，玄彬的结局会走向何方呢？

卧底多到数不清？

在《韩国制造》中，几乎每个人都各怀鬼胎，也代表没有永远的朋友、更没有永远的敌人。从最一开始「满材派」副首领姜旲逸（姜吉宇饰演）的倒戈，到后来连白冀兑（玄彬饰演）这方的中央情报部釜山分局课长表赫秀（卢载沅饰演），都一度被检察官张健荣（郑雨盛饰演）收买。

不过心思缜密的白冀兑总是在危急时刻替自己留了一手，直到最后一集网友才发现，原来一直跟在张健荣身边的助手金正元（李玄均饰演），是白冀兑派去的卧底！金正元提供的照片中，拍到了张健荣私下与官员见面的照片，成为扳倒张健荣的最后一根稻草。



白冀兑的「赢不厌诈」

随著《韩国制造》的剧情持续推进，都让剧迷直呼「白冀兑比想像中还老谋深算！」每次正当大家都认为他被抓到把柄之后，白冀兑总是可以巧妙脱身，连最后都可以反将一军。

面对穷追不舍的张健荣，白冀兑再度设下陷阱，当张健荣以为已经拿到白冀兑投靠的总统警护室长千席重（郑星一饰演）的秘密录音带时，没想到一听竟然是自己的靠山、总统秘书室长罗勇哲跟大财团的音档。最终张健荣也被当作弃子，以「折损的剑就抛弃吧」消失在黑暗中。



姜吉宇的演技

在大结局中另一个亮点，不能不提到姜吉宇最后在侦讯室毒瘾发作的演技！他因为制毒到最后自己也染上毒瘾，到最后甚至出现幻影，从镜子反射发现自己变成魔鬼的模样，最终撞破侦讯室的玻璃而死。

在那场侦讯室的戏里，姜吉宇从急促的呼吸到胀红的双眼、止不住的颤抖，彷佛真的像一名毒犯一样！到最后用尽力气撞向冰冷的玻璃，让他的生命就此熄灭。除了让沉沦於毒品的人，留下最沉痛的警示之外，临场感十足的演技备受网友讨论。



白氏兄弟将反目成仇？

白冀兑在前往越南的路上，遇见了弟弟白冀宪（禹棹奂饰演），不过白冀宪却发现哥哥竟然在贩毒，让本有嫌隙的兄弟俩关系更加破裂。

白冀宪一把甩开了白冀兑的手，兄弟俩的矛盾正式浮上台面。由於家人是白冀兑的唯一软肋，网友猜测下半年将登场的《韩国制造》第二季，白冀宪将成为关键人物，未来两人的立场会如何开展，也让人超期待！



