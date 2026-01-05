BTS防弹少年团宣布3月20日发行正规 5 辑！睽违 3 年 9 个月全员回归，世界巡演日程 14 日揭晓

全球 ARMY 久等了！经纪公司 BIGHIT MUSIC 於 5 日淩晨正式透过官方平台 Weverse 发出公告，宣告 BTS 防弹少年团将於今年 3 月携正规 5 辑重返乐坛，并同步启动全新世界巡回演唱会，正式宣告「军白期」结束。

BIGHIT MUSIC 表示，这张新作品是团队继 2022 年 6 月精选专辑《Proof》后，时隔约 3 年 9 个月的完全体新作，同时具备指引七位成员未来前进方向的特别意义。



成员们深度参与了14首歌曲的创作全过程，不仅融入了自己的想法与色彩，用音乐诠释过往旅程中所感受到的情感与思考，歌曲更饱含成员们想对翘首以盼完整体回归的 ARMY 们诉说的真挚心声：「这张专辑充满『最 BTS 风格』的音乐，也是向长久以来始终如一守护在原地的 ARMY 们致以最诚挚的谢意。」

关於世界巡回演唱会的行程，BIGHIT MUSIC 表示将於 1 月 14 日凌晨 0 时（韩国时间）另行做出公告。



防弹少年团的正规五辑将在 3 月 20 日（五）下午 1 时（韩国时间）正式发行，预购将於 1 月 16 日（五）上午 11 时抢先开跑，粉丝们早已摩拳擦掌，准备迎接这场睽违已久的盛大重逢。

这段重聚之路漫长而坚定：从 2024 年由 Jin 与 J-hope 率先退伍拉开序幕，直到 2025 年 6 月 RM、V、Jimin、柾国 及 SUGA 全员卸下军装，七位成员终於在 2026 年春季交出了诚意十足的答卷，预计将在全球乐坛再次掀起「紫色风暴」。



Sani@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻