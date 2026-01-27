《韩国制造》不只韩国第一！夺下 Disney+ 亚太区观看数冠军，两大男神 玄彬 × 郑雨盛 影响力惊人

Disney+ 热门韩剧《韩国制造》（导演：禹民镐，编剧：朴银姣、朴俊锡）不只在韩国受到欢迎，也成功征服了全球观众。

根据官方数据，《韩国制造》在去年所有韩国原创内容中，拿下亚洲・太平洋地区最多观看次数作品第 1 名。



不仅登上 韩国 国内 内容 排行榜冠军，也在全球掀起热烈回响，成绩超越《枪口彼端》、《狂医魔徒》、《下流大盗》等多部话题期待作。

《韩国制造》以 1970 年代的韩国为背景，描绘了追逐财富与权力的白冀兑（玄彬 饰）与追查他的检察官张健荣（郑雨盛 饰）之间的对立。



玄彬饰演为了野心，甚至利用他人欲望的中央情报部课长白冀兑，摆脱过往浪漫温和的形象，以粗犷且冷酷的反派演技，获得拓展演技光谱的极高好评；郑雨盛则化身以惊人执念追踪其行踪的检察官张健荣，两人展开的紧张对峙相当精采。

该剧自去年 12 月 24 日首播后便引发高度关注，并於 1 月 14 日公开第 1 季最终回。第 2 季目前正在拍摄中，预计於今年下半年公开，令人相当期待。

▼Disney+ 公开 2026 韩剧神级片单！南宫珉新作首曝光，IU、边佑锡《21世纪大君夫人》众所期待《再婚皇后》华丽上线，其中也包含了《韩国制造》第二季：



