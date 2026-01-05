李帝勋自评「21分像金道奇」！亲揭《模范的士3》成功原因：反派选太好了

凭藉SBS热播剧《模范的士3》斩获SBS年末「演技大赏」「视帝」头衔而再度引发话题的演员李帝勋，近日公开了与杂志《The Star》1月号合作的新年画报及专访。 在「李帝勋的冬日早晨」主题下，他展现了清新温暖的新年日常，不论是慵懒躺在床上或准备出门的姿态，都散发自然魅力。

李帝勋坦言刚结束的《模范的士3》拍摄「真的很辛苦」，但他也感动表示，从演员、编剧到导演，所有人都抱著「想做出好作品，带给观众乐趣与感动，送上痛快解气剧情」的同一颗心全力热情拍摄，让过程虽累却充满热情。

谈到接拍第三季的心态，他直言因为前作受到很多喜爱，更想好好拍，「既然都出到第三季了，观众对『好看』的标准肯定更高，我觉得必须做得比之前更升级。」为此，他对金道奇司机及其「副角」们做了很多研究，更特别努力参与反派角色的选角，「想好好邀请优秀的演员来演」，希望让整部剧的张力更强。



被问到自己与金道奇的相似度，李帝勋用1到100分来比喻，笑说「大概是21分」，「我和金道奇司机距离太远了，一开始演的时候，真的苦恼该如何表现和塑造他。」若要在演过的角色中选一人带去无人岛，他毫不犹豫选择金道奇，「他是特种部队出身，在任何无人岛或陌生地方都能生存的能力。 虽然演过各种角色，但有金道奇在就真的超可靠！」说完自己也大笑。

忙碌的拍摄结束后，李帝勋终於迎来久违的休息时光。 他兴奋分享计划：「我要像疯了一样大量补看还没看的电影！还想去独立电影院，看看『啊这里是这样运作的』、『放映是这样、座位是这样的』，一边参观一边享受独处时光。 」



被问到通常需要多久时间从角色中抽离，他坦言「每部作品情况不同，但通常不太容易完全抽离」，「其实随著时间流逝，与其说角色变模糊，更多的是进入新作品后，之前的作品和角色才慢慢被淡忘。 不然残留的印象有时会让人辛苦，有时又觉得幸福或怀念，这些情绪会不断交错出现。」



最后，李帝勋真挚表达了作为演员的愿景：「我想成为让观众觉得『看到这位演员出演，总能获得些什么』的演员。 无论是笑声、泪水或感动，希望能留下一些东西，让大家觉得时间没有被浪费。 为了这个目标，我会不断努力。」

随著《模范的士3》持续热播，李帝勋细腻的演技与对作品的真心，再度深植观众心中。

