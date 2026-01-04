HIGHLIGHT云林跨年台中游玩，梁耀燮Vlog遇到「心情不好的狗」意外掀「摸狗挑战」

梁耀燮这上片速度超快！！好像都不累XD？

HIGHLIGHT来台跨年2026，受邀云林「电光跨年 点亮未来 Light Up Yunlin」跨年晚会演出，成员梁耀燮Vlog透露了他们出入境都在台中，玩乐也多在台中，Vlog影片光速公开！

‎〈台湾二代团粉跨年超忙！KARA、HIGHLIGHT（BEAST）、Apink同时登场金曲连发〉

梁耀燮Vlog从台中国际机场下飞机后开始纪录，一行人一下飞机就驱车前往云林，行车中还拍到了夕阳，彩排后回台中住宿下榻李方艾美酒店。隔天一早到「MINI.D COFEE」绿川馆点了杯冰美式咖啡，说天气很温暖是韩国感受不到的，不过自己不管多冷还是会点冰咖啡。

他点了外带杯在外头逛，被台中知名地标「宫原眼科」吸引，大方地蹲坐在人家店外，拍了好几次历史建筑外观。梁耀燮就在路边毫无遮掩拍Vlog，预先向粉丝Light传达2025年度过得很幸福，2026年也请多多指教，希望新的一年可以少些烦恼、超脱凡俗生活，不自满也不自责，更快乐、更舒服地活动。后来宫原眼科开门了，但他严格遵守禁带外食规定未入内。



梁耀燮后来经过了店门口有一只狗的「丰康药局」，想摸摸狗狗却失败，说狗狗心情好像不太好。隔天他又经过一次，再度想摸摸再度失败，这倒激起了Light的挑战，Threads上不少网友争先光顾该药局，挑战能不能摸到狗狗！有脆友把Vlog给老板夫妻看，狗狗叫「妞妞」，老板回答妞妞可能只是年纪大了看起来有点累，原来梁耀燮误会人家了XDD。



午餐和尹斗俊吃台菜餐厅「膳馨民间创作料理」，梁耀燮车上作势接电话，尹斗俊看了看笑了拿走手机，原来尹斗俊手机忘在餐厅被收起来了。云林跨年活动当晚，他带著Gopro纪录了一段，包括倒数的重要时刻，一倒数完HIGHLIGHT四人就抱在一起庆祝新年快乐，画面相当温馨，他也不忘和烟火合影留念，笑容和烟火相互辉映。



Vlog中他还逛了韩国人来台必逛的家乐福、拍下台湾特殊的小绿人走路行人号志灯，到台中火车站「台中驿铁道文化园区」和小新及他的春日部伙伴们入镜，也和HIGHLIGHT全员及工作人员全体，吃了孙东云推荐的拉面店「Concept La’麺KnockOut」。

拉面店事后兴奋发文，透露HIGHLIGHT一行人进店非常亲切，用餐完毕后也将桌面整理得相当整齐，「真的会让人觉得『这些人品格一定很好』，然后自然就喜欢上了，还分享了个故事是如何和HIGHLIGHT结下缘分的，留言都觉得故事相当温暖、感谢老板用心接待「社长们」HIGHLIGHT。



由於比起大台北和高雄市，韩星来台中的机会比较少，梁耀燮的Vlog已在台湾K-POP圈引起讨论，路人粉都想踩点了！药局和拉面店一时都成为热门景点了呢！

▼完整Vlog



