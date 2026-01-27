《韩国制造》玄彬希望演出「007詹姆斯庞德」的感觉！为本剧增重14公斤「效果很满意」

演员玄彬日前为出演Disney+剧集《韩国制造》中的白基泰一角，在外型上下了许多功夫，他本人也提到增重14公斤的努力并不容易，也提到了演出反面非正义的角色的满足感。

《韩国制造》描述一位对於权力充满著野心的男子，以及为了阻止他几乎付出了一切的检察官，在时代的漩涡里展开的故事。而《韩国制造》也是玄彬继电影《哈尔滨》之后再度与禹民镐导演合作，呈现他的另一面演员风貌。玄彬表示导演总是努力挖掘著新东西，他自己也很喜欢这一点，在演出剧中白基泰的时候，并没有将此人物思考为反派，因为他并非单纯的恶角，反而是个很有魅力的角色。当然也会做错误的事情，但也有能被理解的一面。



玄彬说明，演出本身是有趣的，也是他本身第一次尝试这样的演出方式，在第一季还没呈现出的动作与表情，在第二季中也会加上来，即便只有一点点细微变化，导演也都完美捕捉到了，拍摄过程相当有趣，拍摄现场周围的状况也让人感受到那时代的氛围，到了现场似乎觉得更加有趣。



虽然导演没有提案要求，玄彬依照自己的意思仍然增重了14公斤之多，玄彬表示自己看到画面满满的，感到很满足。以《哈尔滨》当时的体重为基准，玄彬增重了13到14公斤，当他第一次看到剧本时，希望能散发出当时的时代背景以及白基泰所属的机关状况，那些时代的力量以及压迫感。在第一集《Business Man》中在机舱内的情景，导演希望有詹姆斯庞德的感觉，有威严的气场但不失幽默。玄彬希望基泰的西装能够紧贴在身上，於是下定决心增重，结果也令他相当满意。



男神也大呼增重真的很辛苦，玄彬透过运动让自己的肌肉量增加，他提到在拍摄《哈尔滨》的时候是被要求去掉身上的肌肉，所以当时也是第一次有一年多的时间都不做运动，这次是需要肌肉的，所以并不容易，一开始觉得满痛苦的，虽不是为了呈现身上的肌肉发达而增肌的，所以食谱也相对自由了些，似乎比较有空间。



关於第二季的内容将描述9年之后的1979年，玄彬回答时显得小心翼翼担心会剧透，他表示基泰会有其他面貌不一样的表现，但不想剧透就不说太多了，也还不知道导演会如何改变，随时也都会发生一些变化，就连他也不清楚第二季的结局。大家应该可以继续期待了。

