防弹少年团 V 的吃货日常太犯规！鲷鱼烧配鱼板汤，还揪朴炯植挽手看演唱会

防弹少年团（BTS）成员V（金泰亨）最近在个人Instagram上po出一系列冬季日常照，不仅帅气逼人，照片中出现的韩国街头小吃更让粉丝直呼：「根本是美食旅游指南！下次去韩国就要跟著V的脚步吃一遍！」

日前V通过IG发出一系列照片，并写下「1月 终わり（结束），2月 始め（开始）」，用日文简洁表达告别一月、迎接二月的心情。 照片中，他穿著连帽大衣、反戴帽子，嘴里叼著鲷鱼烧，在悠闲的街道上散步，满满的冬日氛围感。



其中，V与演员好友朴炯植的合照引发热烈讨论！两人都戴著黑色粗框眼镜，挽著胳膊亲密走路，低调又时尚的造型迷倒一大片粉丝。 据悉，两人当天是一起去看了歌手Brown Eyed Soul的演唱会，兄弟情谊让人羡慕！



V的照片被粉丝们看作是「吃货指南」！他不只吃了鲷鱼烧，还分享了在路边摊喝辣鱼板汤 取暖的画面，冷冷的天气里来一碗，光看就觉得幸福。 粉丝纷纷标记：「去韩国一定要吃同款鲷鱼烧和鱼板！」、「V走过的路线就是我下次旅行的路线！」

V也分享了工作花絮，一头强烈红发的画报造型，与私下穿著舒适、头发随性凌乱的模样形成反差，展现多样魅力。 其中一张他围著格纹围巾、戴著金边眼镜望向远方的照片，更是被粉丝狂赞「帅到不像真人」。



他还玩起「我的音乐年龄」测试，结果显示他的音乐年龄居然是 「82岁」 ，说明写著「深陷1950年代末的音乐中」，结果让网友笑翻：「果然是老灵魂泰亨啊！」他也贴出成员们练舞的照片，写下：「运动量很大，真的很大。」透露团体正为回归努力中。



BTS目前正时隔4年为发行新专辑与回归做准备，并为此前往葡萄牙停留，虽然具体行程未公开，但已让全球粉丝期待值爆表。 在等待团体回归的同时，不妨先跟著V的IG，来一趟眼睛与美食的双重旅行吧！

