孙艺真被圈粉？玄彬《韩国制造》挑战暗黑角色激增14kg，爱妻的反应是...

Disney+原创影集《韩国制造》日前热播，男主角玄彬在剧中饰演野心家「白翼兑」，为了完美诠释角色气场，他透露自己为戏激增14kg，创下从影以来最大体重变化！他在27日的专访中，除了分享拍摄幕后，也意外曝光了爱妻孙艺真追完的真实反应。

为戏增胖14kg，孙艺真「看到前所未见的一面」

玄彬在专访中坦言，这次为角色大幅增加体重，是希望「让画面看起来更饱满」。 被问到妻子孙艺真的评价时，他甜蜜透露：「她因为拍摄工作，没有一起看，但我知道她已经看完全剧了。 听说她觉得非常有趣，而且对我展现出过去从未见过的一面感到满意。」简单几句话，闪瞎众人！



首度挑战「非典型恶角」：他不是反派，是令人共情却不安的角色

《韩国制造》以1970年代的韩国为背景，描述玄彬饰演的「白翼兑」将国家视为盈利模型，与郑雨盛饰演的检察官「张健荣」展开激烈对决。 对於被称为「首次挑战反派」，玄彬反问：「翼兑是反派吗？」他解释，自己并不认为白翼兑是单纯的「恶角」，而是一个「虽然做错事，却有让人理解、共情之处，同时又令人感到不安的人物」。 他特别感谢导演禹民镐每次都能挖掘出他的全新面貌。



第六集结局神来一笔，临场发挥成就经典场面

玄彬也透露，被网友封为「神结尾」的第六集结局，其实是拍摄当天上午才接到导演的提议。 他为了以「白翼兑的方式」表达，临场发挥拍摄，没想到成就了全剧最高光的一幕。 对於观众盛赞这是他「最帅的模样」，他谦虚表示：「可能是导演的意图完美命中了吧！」



第二季有谱？ 玄彬卖关子：No Comment！

由於剧情留下强烈余韵，不少亲友都追问是否有第二季。 对此，玄彬笑著给出明确答案：「我的回答是『无可奉告』。 希望大家带著第一季的余韵，期待第二季吧！」

《韩国制造》集结玄彬、郑雨盛、禹棹奂 、曹汝贞、徐恩秀、元志安、郑星一等实力派卡司，描绘大时代下的欲望与对决，目前已在Disney+全集上线。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻