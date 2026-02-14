女子乐团QWER散发可爱魅力陪台粉共度情人节！主唱Siyeon竟在安可后自责落泪！成员慌成一团~

韩国女子乐团QWER於2月14与15日连续两日在台北开唱，之前曾登上高雄AAA舞台，以及新庄棒球场与大巨蛋相关活动，也曾参加台韩合作的综艺节目《客家厨房2》演出，可说是对台湾不陌生，本次来到台北开唱也让四位成员们表示相当开心。





QWER本次演唱会的主题「ROCKATION」结合「ROCK」与「VACATION」两个单字，寓意「用摇滚之声开启一场音乐旅行」。开场前萤幕上出现一片海洋，就像大家一同航海前进著，遇见了暴风雨雷声大作，QWER即在风暴中登场。她们穿著白色系的华丽乐团服装登场，接连带来了「G9JB」「OVERDRIVE」与「T.B.H」三首歌曲，全场气氛也立刻被QWER可爱的舞台魅力给点燃。





QWER也正式向大家问候，不过团体打招呼的时候却发生了小小失误，有些团员用中文，有些用韩语问候大家，不过不影响可爱的程度。身为鼓手以及QWER队长的Chodan表示第一次在台北正式开唱，没想到今日有这么多人来为她们应援，也希望今日的回忆能够深深烙印在大家的心中。Bass手Magenta则是说著中文「我很想你们」，也没忘了祝福大家新年快乐。







乐团的键盘手兼吉他手Hina也表示，真的好想见到台北的粉丝们，希望今日能尽情与大家开心地玩。主唱Siyeon表示真的很久没来到台北，还记得之前都是在棒球场与大家见面，为了重新拾起当日的回忆，她也特别把发型做成当时的长长直发，也非常感谢大家的支持让两天的演出票券都销售一空，更直说站在三千粉丝们面前让她都感觉起鸡皮疙瘩了。







Siyeon也不断重复说著自己最有自信的中文单字「好吃」，而且她觉得这个词真的很好用，不管用什么样的语气说都可以有不同感觉，她也用各种表情来说「好吃」，非常可爱。她也提到最近新学会的中文就是「我喜欢你」，因为很多青春电影或电视剧中都有这样的告白情节，让她想跟台北粉丝说出这句话，於是她就化身电影男主角跟台下的粉丝们说「我喜欢你」，没想到后面又加了一句「好吃」，让大家啼笑皆非。在安可即将结束前，成员们也一一诉说自己的感想，没想到主唱Siyeon竟突然自责说应该表演得更好，但觉得今日自己声音没有出来，表现不如自己所想而在舞台上落泪，成员们都一拥而上发挥搞笑功力，才稍微让她止住泪水。





Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻