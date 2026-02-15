SBS王牌片单出炉：浪漫、悬疑、续集全到位！《财阀X刑警2》、《好搭档22》强势回归！安孝燮、林知衍、金智媛…超狂阵容一次看

韩国电视剧龙头SBS正式公开2026年豪华戏剧阵容！从新颖浪漫剧到类型强片，再到口碑保证的续集作品，SBS以多元题材展现其「戏剧第一频道」的雄厚实力，誓言延续收视霸业。

为挑战连续7年收视第一的目标，SBS公布了从2026年3月起，横跨浪漫、类型、续集的全新片单。

◇ 浪漫剧名门再出击！「不同配方」的甜蜜攻势

SBS去年凭《我的完美秘书》、《一吻爆炸！》、《宇宙Merry Me》等剧在浪漫题材上大获成功，2026年将以更多元的「爱情配方」延续气势。

▲《今天也售罄了》：这是一部描述兼职三份工作的农夫「马修・李」与患有恶性失眠症的顶尖购物主播「谭艺珍」，因缘际会日夜相遇后展开的「梦幻」梦幻嘴浪漫喜剧。 由与SBS合作无间、凭《浪漫医生金师傅》系列、《红天机》、《社内相亲》连创佳绩的安孝燮，搭档以《如此亲密的背叛者》拿下画梅奖最优秀女演员的蔡元彬，新鲜组合未播先热。



▲《帅气新世界》：讲述穿越到现代的朝鲜传奇恶女「申瑞莉」，与韩国恶质财阀「车世界」之间「相看两厌」的「厌烦罗曼史」。 光是由大势演员林知衍与许楠儁主演的消息就已引爆期待。 林知衍将挑战一人分饰两角：被朝鲜绝世恶女「姜丹心」附身的韩国无名演员「申瑞莉」，与许楠儁的「厌烦化学反应」备受瞩目。



▲《Nine to Six》：由朴敏英与陆星材主演，是一部描绘现代人在工作与爱情面临抉择的共鸣浪漫剧。 两位主角截然不同的性格将创造何种化学反应，引发高度好奇。



◇ 从喜剧法庭剧到医疗黑色电影：剧情片强者的回归

SBS在类型剧的阵容也全面升级：

▲《神与律师事务所》（3月13日首播）：讲述看得见鬼魂的律师「申怡朗」与菁英律师「韩娜贤」，为特别的委托人用法律洗刷冤屈的奇妙暖心治愈冒险故事。 刘延锡变身能见鬼、被附身的律师，与饰演胜率100%的王牌律师的李絮，将为SBS的爽快法庭剧开启新篇章。



▲《金部长》：改编自同名Naver网络漫画，描述原本是平凡家长与市井小民的「金部长」，为了寻找心爱的女儿，不得不揭露绝不能公开的秘密，并赌上一切拯救女儿的故事。 由苏志燮、崔大勲、尹敬淏主演，预告将带来充满精彩动作、愉快兄弟情与浓厚父爱的新感觉「爸爸宇宙」。



▲《Doctor X：白色黑手党时代》：这是一部医疗黑色剧，描绘只凭实力证明「医生为何」的「Doctor X」桂秀静，对腐败的医疗权力进行「手术」的故事。 由执导《VIP》、《恶鬼》的李正林导演与备受业界瞩目的编剧田景根联手，并集结金智媛、李姃垠、孙贤周、金宇锡等演技与票房号召力兼备的豪华阵容，期待值破表。



◇ 验证续集延续票房血脉：信看保证强势回归

口碑续集作品也重磅回归：

▲《财阀X刑警2》：时隔两年回归！由第一季的原班导演金宰弘与编剧金巴多再度联手，巩固扎实世界观。 除了安普贤继续主演，本季更邀请到郑恩彩作为新搭档加入，预告将再次带来痛快淋漓的乐趣。



▲《好搭档2》：时隔两年推出第二季，金惠奫将作为张娜拉的新搭档登场。 第一季最后一集瞬间最高收视率曾飙升至21%（尼尔森韩国基准），不仅是金土剧，更是该周所有节目收视冠军。 其2049收视率也位居同时段第一，证明了火爆人气，令观众对其再创佳绩充满期待。



从浪漫剧、类型剧到续集，SBS以完整的广泛片单，计划在2026年继续巩固其「戏剧第一频道」的地位。



Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻