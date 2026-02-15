《单身即地狱5》崔美娜秀回看节目片段崩溃自嘲！发长文真诚反省笨拙模样：请期待我成长

《单身即地狱5》的话题女王崔美娜秀，在后续节目《单身即地狱 Reunion》展现可爱的反差萌，竟好几度崩溃吐槽自己 XD

在《单身即地狱 Reunion》中，出演者们拍摄约6个月后、节目正式播出前透过 VCR 回看当时的自己。再次看到画面的崔美娜秀忍不住对萤幕里的自己吐槽：「大婶你在干嘛？快点回家吧！那是什么表情啊？」毫不留情的自我吐嘈让现场笑声不断。整段观看过程中，她也多次表示「当时太年轻了」、「真的很不成熟」，展现出自我成长的一面。



事实上，崔美娜秀在《单身即地狱5》中因对感情毫不掩饰、发言直率，被观众戏称为「历代级反派」，成为话题中心。节目播毕后，她也透过 IG 发表长文，真诚分享心境。

她写道：「参加《单身即地狱》后，看著自己笨拙的模样，真的反省了很多，也在过程中学习、领悟并成长了。」并坦言：「我深刻感受到，自己的行为与言语可能会让他人感到不舒服，这段时间也让我好好回头检视自己。」



她接著表示：「虽然曾担心大家是否会喜欢真实的我，但我认为当初鼓起勇气参加节目，是一个正确的选择。」同时也希望未来能展现更多不同面貌，「请大家期待我在过程中成长的样子。」

随著她公开反省并坦率吐露心声，网友评价也逐渐转为正面。不少人留言表示：「因为够坦率反而更有好感」、「那时候感觉像另一个人，现在成熟多了」、「现在觉得她性格其实很好」、「不要听那些讨厌你的人的话」、「很佩服你勇於展现真实的自己」、「做自己真的需要勇气，你做得很好」等，为她送上鼓励与支持。



