《单身即地狱5》后续特辑曝光近况！朴喜珗＆林琇滨半年后依然甜蜜，亲密互动藏不住

14日公开的 Netflix 《单身即地狱5》后续节目《单身即地狱 Reunion》中，出演者们在拍摄约6个月后回顾自己的样子，并传达播出后的近况。

在最终回中成为最终情侣的朴喜珗和林琇滨，也被问到两人是否约会了。林琇滨表示：「喜珗去美国之前大概有一个半月的时间，我们那段期间约会五次左右。」他笑说，因为对方有门禁时间，约会时常常就得匆匆回家，「所以后来我们也会提早见面。」



朴喜珗回忆当时坦言：「琇滨说『约会时间过得太快很可惜』，那句话让我很心动。」不过她仍需返回学校，因此曾说「等之后回来再好好聊聊」。随著她回到美国，两人也开始远距离。林琇滨坦率表示：「听到她要去美国时，我也曾想过是不是该放下这段感情。」

朴喜珗则透露：「一开始有2、3天他没有联络我，我心想再忙一天至少也能传一次讯息吧？那时真的怀疑是不是没有心了。」所幸两人之后重新恢复联络。林琇滨表示：「想到她几个月后会回来，我改变了想法，只要有时间就会联络她。」朴喜珗也说：「后来我们通电话、联络的次数都变多了，感觉彼此更依赖。」

朴喜珗最后真挚地说：「虽然回韩国还没多久，还需要再多了解彼此，但我对当时的感情仍然延续著。」林琇滨则回应：「因为喜珗把地狱岛变成了天堂岛。节目结束后，我也答应要让她的现实生活变成天堂。虽然现在还没完全做到，但未来还有时间，我会努力实现承诺。」



另外，在 Reunion 影片中，两人几乎全程贴在彼此身边，互动亲密。金敏智见状笑问林琇滨：「喜珗是不是一直都在你身边？」林琇滨幽默回答：「其实我是喜珗的宠物！」金敏智忍不住打趣地「哎哟！」一声，逗得现场笑声不断。





节目播出后，粉丝也纷纷留言表示：「两人非常非常的般配，长久地安静地见面吧呜呜」、「不要想太多，希望你能好好交往」、「还以爲在拍电视剧呢，看的时候一直都是微笑..」、「真的比电视剧还要心动」、「6个月，哇～琇滨真的是真爱」、「比想象中还要真诚，所以很激动」、「快点给我未播放份量吧」、「能不能单独制作特别篇或者番外篇再给一点呢」等，直呼甜度爆表。

