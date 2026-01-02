【2025 KBS演技大赏】李浚荣&郑恩地健身歌全场放送、当场示范深蹲！不愧《24小时健身俱乐部》

《2025 KBS演技大赏》已在元旦凌晨时分落幕，最让你印象深刻的一幕是什么呢？无论如何，《24小时健身俱乐部》李浚荣和郑恩地绝对制造了好几幕名场面！

李浚荣和郑恩地从红毯登场就非凡！在《24小时健身俱乐部》剧中饰演健身馆「都馆长」的李浚荣，被主持人cue健身pose，二话不说摆出健美先生姿势，他虽害羞却仍尽力重现剧中画面，郑恩地捧场地帮他鼓掌又说帅。



典礼穿插回顾《24小时健身俱乐部》经典片段，播的竟是「健身歌」！健身歌可是这两名爱豆出身的演员亲自配唱亲自舞蹈，把朴轸永（J. Y. Park）〈Your House〉改编成〈Your Gym〉。最好笑的还是李浚荣和郑恩地的反应，〈Your Gym〉被迫全场播送，双双掩面不敢见人，画面还可以看到坐在后方的玉泽演，笑的很开心对郑恩地讲悄悄话。不知道玉泽演是不是糗了糗郑恩地，但玉泽演肯定对这首歌有所共鸣，因为原唱是他前公司JYP娱乐代表啊！



▼玉泽演会后IG晒和郑恩地合照，两人2022年合作过《Blind局外人》，郑恩地转发说「好久不见」



两人皆荣获人气赏，相当有默契地都露出讶异表情。李浚荣第一句话就坦言没想到，简单地表示要多亏许多老师，并会为了维持人气尽力谦逊且充实生活，郑恩地一样表示自己没预想到，引用了李浚荣「维持人气」的话说自己也是那么想，会继续努力活动。这里都还算正常，两人再一同领奖最佳CP赏时，画风又变回搞笑……



最佳CP赏回顾片段，都还没到亲密场面两人就掩面了。荒谬又搞笑的是，主持人李彩玟和张圣圭当场请教健身动作，这次不止李浚荣，穿著长礼服的郑恩地也示范了，还是她提议做深蹲动作，一气呵成率先蹲了下去，两个人姿势都相当稳健（不知道有没有人和小编一样，担心李浚荣的西装裤破掉XDDD）。两人大概成了首组在颁奖台上教深蹲的艺人了吧？就连KBS官方事后释出的得奖照片都用这张！只能说不愧是《24小时健身俱乐部》，李浚荣和郑恩地直到最后都忠於作品！



李浚荣拿下优秀赏时感言还回忆拍摄期间都在吃白米饭和水煮鸡胸肉，虽然现在都吃有调味的鸡胸肉，但当时非常幸福，而在那幸福背后还有郑恩地的陪伴。可惜的是，郑恩地就没有拿再奖了，同剧里饰演「崔露莎」李美度也未拿奖，不过有粉丝拍下三人互动画面，两人没被喊到名字时，三人都温暖鼓励彼此。



顺带一提，李浚荣透露自己就要入伍，会健康归来，往后也会不闯祸地好好生活，郑恩地则在红毯时宣传所属团体Apink就要在5日回归的好消息。

