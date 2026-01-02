不是每个人都能当润娥接班人——All Day Project Annie初MC被毒评：靠妈千金、连稿都背不熟

MBC年末音乐盛典「2025 MBC歌谣大祭典」在12月31日於高阳市MBC梦中心举行，MC阵容由连续三年主持的SHINee珉豪、刚退伍回归的黄旼炫，以及首度挑战大型典礼主持的AllDay Project成员Annie共同担纲。

Annie此次接下主持棒，被视为是填补「10年资深MC」少女时代润娥离开后的重大空缺。 她在典礼上多次表达感谢：「人生第一次MC就献给了『歌谣大祭典』，能站在这里简直像梦一样。」然而，她的表现却引发网友两极评价。



但节目播出后观众们对首次担任MC的Annie吐嘈声不断，许多观众直言她的表现生涩尴尬：「如果不是新世界集团千金，她能有机会站上那个位置吗？」、「实力根本不到润娥的等级，看得我鸡皮疙瘩都起来了，真的太糟糕了。」、「尴尬到看不下去，太倚赖提词了... 全程像在念稿，声音和发音都很别扭」、「一年一次的年末节目，MC至少把稿子背熟吧？ 感觉像中学园游会主持，现在学生都做得更好」、「这就是背后势力的可怕，实力不行却什么都能拿到... 歌、舞、颜值都不像艺人」、「人生过得真轻松顺遂呢... 财阀女儿也是一种实力吗？ 大众难道是因为这点对她有好感？」也有网友缓颊：「初次主持难免紧张，风格不同何必比较」。 不过还有部份观众认为批评太过苛刻：「第一次当MC紧张很正常吧？ 不该拿她和做了10年的前辈润娥比，而且她还是女团大前辈」、「我觉得Annie主持得很沉稳啊，各有各的风格，紧张的样子反而有点可爱。」、「谁一开始就能做得好？ 我转台看了SBS，那边的男演员MC才是灾难好吗？ 她已经算不错了，为什么只针对她吵？」

Annie在话题性与新鲜感上确实引起关注，为典礼开启新篇章。 然后与过往音乐节目MC活泼灵动的风格相比，她整体语调较为平淡，且不时低头确认手稿、出现卡顿，显露出新手的生疏，让不少观众感到可惜，认为要立刻接替「十年资深MC」润娥的位置，负担显然过重。



尽管 dr不一，但Annie凭藉此次高曝光主持机会，已成功引发大众讨论。 未来是否能以更多练习与经验提升主持实力，摆脱「财阀三代」标签，将是观众持续关注的焦点。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻