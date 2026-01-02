Nana 勇救母亲竟遭入室强盗反告「杀人未遂」！经纪公司震怒：利用名人身份恶意伤害，绝不宽贷

女团 After School 出身的演员 Nana（林珍儿）去年底遭遇入室抢劫，日前竟传出遭到歹徒「恶意反告」。 据多位法律界与演艺圈人士透露，去年 11 月闯入 Nana 家中行窃、因涉嫌「特殊强盗伤害罪」遭拘留的 A 某，近期在调查中对 Nana 提起诉讼，荒谬主张 Nana 在制伏他的过程中构成「杀人未遂」及「特殊伤害」。

歹徒推翻供词「贼喊捉贼」企图争取减刑

正在接受审判的 A 某，一反调查初期的认罪态度，近期推翻陈述，主张：「犯案当时并未携带凶器，也未对受害者造成伤害。」

事实上，Nana 与母亲在制伏持械的 A 某时所造成的伤势，先前已被检警认定为「正当防卫」。原本 Nana 一方考虑到 A 某年纪尚轻，曾考虑从宽处理，但在得知 A 某恶意反告后，已转为「绝不和解」的强硬立场，计划采取「诬告罪」等所有法律手段追究到底。



专家指出，「强盗伤害罪」在韩国法律中属於重罪，法定刑下限甚至高於杀人罪。A 某孤注一掷反告 Nana「杀人未遂」，可能是想制造混乱、将自己包装成「防卫过当的受害者」，以减轻刑期。

经纪公司痛批「反人伦行径」

Nana 所属经纪公司於 2 日发表严正声明，指出加害者不仅毫无反省之意，更利用被害者身为「名人」的弱点，发动恶意诉讼，透过违反人伦的行径引发二次伤害。

经纪公司强调，搜查机关已明确证实加害者的犯罪事实，Nana 与家人身心遭受极其严重的侵害，至今仍承受著巨大的肉体与精神痛苦。面对加害者令人愤怒的挑衅，经纪公司表示：「我们将以保护艺人权益为首要，对加害者采取民事、刑事上一切可能的法律制裁。」



【事件回顾】深夜惊魂！Nana 与强盗搏斗救母

去年 11 月，30 多岁的男子 A 某持凶器闯入 Nana 家中，在屋内发现 Nana 的母亲后便用凶器威胁、索要财物。 被尖叫声惊醒的 Nana 为了救母亲冲出房间，并与 A 某发生肢体冲突，最终母女二人合力制伏 A 某并报警。 过程中 Nana 受了伤，母亲也因被 A 某掐住脖子而受伤送医，A 某则是下巴部位受到因凶器导致的裂伤。

警方判定 Nana 母女的行为符合刑法第 21 条第 1 项规定的「正当防卫」，当时并未对其立案：「受害者确实遭受了实质侵害，在防卫过程中并未对被告造成致命伤害，综合判断后认定为正当防卫。」

尽管遭受巨大精神打击，Nana 仍展现专业精神，持续消化既定行程。 经纪公司感性表示：「Nana近期经历了艰难的时刻，但多亏粉丝们温暖的支持与鼓励，决定重新展开活动。」



