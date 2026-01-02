T.O.P 崔胜铉预告 Solo 回归，BIGBANG 出道 20 周年之际...他将独自发行新专辑

经典男团 BIGBANG 的 T.O.P（崔胜铉），宣布将在今年迎来出道 20 周年之际推出 Solo 专辑，宣告以歌手身分回归，引发热烈关注。

昨天 T.O.P 透过个人 SNS 表示：「新专辑即将发行（A NEW ALBUM IS ON THE WAY）」。



同时他也写下「多重视角（ANOTHER DIMENSION）」的字样，公开了新专辑的名称。

这将是 T.O.P 自 2013 年发行数位单曲〈DOOM DADA〉以来，睽违 13 年再度推出 Solo 音乐作品。若新专辑正式发行，将成为他於 2023 年正式退出 BIGBANG 后的首次官方回归作品。



T.O.P 於 2006 年以 BIGBANG 成员身分出道，活跃於歌手与演员领域，享有极高人气，但在 2017 年因被揭发吸食大麻而中断活动。之后於 2024 年 12 月出演 Netflix 电视剧《鱿鱼游戏2》，引发争议。

2025 年 1 月在《鱿鱼游戏2》相关访谈中，T.O.P 曾表示：「直到现在、未来也是，我对 BIGBANG 成员只有愧疚之情。因为觉得没有脸面，错过了太多时间，似乎已经无法回去。」



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻