不是每個人都能當潤娥接班人——All Day Project Annie初MC被毒評：靠媽千金、連稿都背不熟

MBC年末音樂盛典「2025 MBC歌謠大祭典」在12月31日於高陽市MBC夢中心舉行，MC陣容由連續三年主持的SHINee珉豪、剛退伍回歸的黃旼炫，以及首度挑戰大型典禮主持的AllDay Project成員Annie共同擔綱。

Annie此次接下主持棒，被視為是填補「10年資深MC」少女時代潤娥離開後的重大空缺。 她在典禮上多次表達感謝：「人生第一次MC就獻給了『歌謠大祭典』，能站在這裡簡直像夢一樣。」然而，她的表現卻引發網友兩極評價。



但節目播出後觀眾們對首次擔任MC的Annie吐嘈聲不斷，許多觀眾直言她的表現生澀尷尬：「如果不是新世界集團千金，她能有機會站上那個位置嗎？」、「實力根本不到潤娥的等級，看得我雞皮疙瘩都起來了，真的太糟糕了。」、「尷尬到看不下去，太倚賴提詞了... 全程像在念稿，聲音和發音都很彆扭」、「一年一次的年末節目，MC至少把稿子背熟吧？ 感覺像中學園遊會主持，現在學生都做得更好」、「這就是背後勢力的可怕，實力不行卻什麼都能拿到... 歌、舞、顏值都不像藝人」、「人生過得真輕鬆順遂呢... 財閥女兒也是一種實力嗎？ 大眾難道是因為這點對她有好感？」也有網友緩頰：「初次主持難免緊張，風格不同何必比較」。 不過還有部份觀眾認為批評太過苛刻：「第一次當MC緊張很正常吧？ 不該拿她和做了10年的前輩潤娥比，而且她還是女團大前輩」、「我覺得Annie主持得很沉穩啊，各有各的風格，緊張的樣子反而有點可愛。」、「誰一開始就能做得好？ 我轉台看了SBS，那邊的男演員MC才是災難好嗎？ 她已經算不錯了，為什麼只針對她吵？」

Annie在話題性與新鮮感上確實引起關注，為典禮開啟新篇章。 然後與過往音樂節目MC活潑靈動的風格相比，她整體語調較為平淡，且不時低頭確認手稿、出現卡頓，顯露出新手的生疏，讓不少觀眾感到可惜，認為要立刻接替「十年資深MC」潤娥的位置，負擔顯然過重。



儘管 dr不一，但Annie憑藉此次高曝光主持機會，已成功引發大眾討論。 未來是否能以更多練習與經驗提升主持實力，擺脫「財閥三代」標籤，將是觀眾持續關注的焦點。

