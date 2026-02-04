客家电视《细细山路私密达》爬山爬不够全员敲碗第二季！金荷娜、南优贤许愿再聚住在小刀家〜YTR肌肉山山压力大到偷哭！

由客家电视台与韩国合作节目《细细山路私密达》，邀请韩国知名三金影后金荷娜，男团INFINITE主唱南优贤，以及《苦尽柑来遇见你》中的IU前男友李浚荣共同来台拍摄，以台湾在地客家人彭小刀为领队，搭配在台定居，中文超棒的韩国YTR肌肉山山，五人共同深入客家「樟之细路」，10天解锁10条客家古道以及体验客家文化。本节目2月8日即将进行首播。

节目中两位成员金荷娜、南优贤也特地来台，与小刀及肌肉山山共同出席今日记者会，李浚荣则是因为行程冲突不便前来。记者会上四位成员也聊起了拍摄时发生的许多趣事，金荷娜表示虽然自己很爱大自然，也很爱旅行，不过爬山行程让她担心自己体力不支而成为大家的负担，为此更带了很多药物以免自己生病。不过一路上虽然体力透支超过负荷，所得到的幸福感却也超乎他的预期。



首播日2月8日就是生日的南优贤，大赞小刀是他所认识的人当中最温暖的一位，而金荷娜与肌肉山山也在一旁点头附和著，南优贤表示，小刀总是在一旁留意著所有人的需求，甚至连他碎念「好想吃冰」都被听到了，小刀就立刻准备了大家想要的，非常体贴温暖。南优贤更是念念不忘小刀所开的车，直接许愿「可以再请你开车载我吗？车子可以直接搬去韩国吗？」相当逗趣。成员们更说早就约好大家聚会要全部去住小刀家，大方的地主小刀对所有人的要求更是爽快答应。



小刀是节目中唯一的本地人，肩负著要尽地主之谊，并且让所有人更熟悉客家文化的责任，他也大方赞美所有成员的优点，其中更提到最辛苦的就是需要中韩双语进行的肌肉山山，有他的顺畅口译，让整趟旅程更加愉快。肌肉山山则是透露自己在第一天晚上，曾因为压力太大而躲在被窝中偷偷流泪，这让金荷娜及南优贤吓了一跳，没想到外表开朗的山山竟然有这样的一面，两人还不断对山山说著抱歉。



虽然在10天内的拍摄就挑战了10条客家古道，有些道路甚至连路都是需要自己拿起镰刀除去障碍物，才走得出来的，这趟旅程虽然辛苦，南优贤更打趣的说每天起床要上山的第一步就想要放弃了，但所有成员们在结束时却都相当不舍，祈祷著今天不要结束，於是现场问所有成员是否还愿意再继续拍摄第二季？四位都不加思索直接举手，这趟旅程也的确让他们留下难忘的回忆。



《细细山路私密达》不仅是一个单纯的旅游行脚节目，肌肉山山表示，节目中描述的是人与人、文化与文化逐渐拉近距离的过程，南优贤也说爬山就像是人生一样，前面不知道会有什么状况，但抱持著信念往上走，爬上了山头就像克服了一个人生的困难，获得难以言喻的成就感。金荷娜则表示这节目就像电视剧一样吸引人，让观众期待结局却又不想那么快结束。小刀则表示看著这些韩国知名艺人融入了客家文化，将带给观众许多感动。



继《客家厨房：厨师的迫降》后，《细细山路私密达》也被寄予厚望，有机会替客家电视台角逐金钟奖项，已在韩国得过三金奖的影后金荷娜，对於拿奖更是展现出高度期待，大家更起哄应该先保留今年金钟奖可能进行的时间，前一日先聚集住在小刀家，第二天大家一起去参加颁奖典礼，可感受到成员们经过10日拍摄后都培养出深厚的情感，也令大家期待2月8日节目首播。



Erin@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻