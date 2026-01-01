【2025 SBS演技大赏】李帝勋史无前例蝉联大赏！《模范的士3》横扫奖项，张基龙&安恩真重现心动瞬间~颁奖礼却因「人人有份」引争议

2025 SBS 演技大赏於跨年夜在 SBS Prism Tower 举行，申东烨携手新生代演员蔡元彬、许楠儁共同主持。 李帝勋凭藉《模范的士3》再次登上巅峰，夺下最高荣誉「大赏」，该剧亦不负众望获选为「年度电视剧」。 然而，本届典礼却因「过度拆分奖项」引发质疑，有获奖者误以为只是在「发表入围名单」而不敢上台，场面一度陷入尴尬。

李帝勋写下新纪录：唯一凭同系列作「双冠大赏」演员

继 2023 年《模范的士 2》后，李帝勋再次举起大赏奖杯，成为 SBS 史上首位凭藉同一系列作品两度获此殊荣的演员。 李帝勋感谢观众们五年来对《模范的士》系列的支持，以及编剧和导演对这部作品的真心，红著眼眶说：「饰演金道奇的过程充满了孤独与艰辛，多亏『彩虹运输』家人们的鼓励，我才能再次站起来。 衷心感谢大家。」

李帝勋也透露拍摄幕后的艰辛：「为了让第三季更完美，我在剪辑、音乐、后期录音等所有环节不断提出意见，给制作团队添了不少麻烦。 演戏真的很难。」他也感性致谢：「我很想演好，但越演越觉得困难。 每当感到极限时，都是因为有粉丝支撑才能坚持下去。」



《模范计程车3》荣获「年度电视剧奖」，当天由在剧中饰演反派的尹施允与笠松将担任颁奖嘉宾，更显意义。 导演姜宝承呼吁：「最后一集真的非常精彩，请大家一定要准时收看。」



粉红泡泡与感人追悼：张基龙、安恩真现场发糖

《一吻爆炸》张基龙与安恩真同时夺得最佳CP奖与爱情喜剧部门优秀奖。 两人在发表感言前，还大方重现了「接吻桥段」，现场尖叫声不断。



此外，典礼亦将「功劳赏」（终身成就奖）颁给去年 11 月辞世的国民爷爷 李顺载，全场演员起立鼓掌致敬，场面肃穆哀戚。



颁奖争议：8人齐获新人奖，「分猪肉」现象削弱荣誉感

尽管 2025 年 SBS 仅播出 10 部电视剧，主办方却将奖项细分为「人性/奇幻」、「类型/动作」、「梅罗/爱情」、「浪漫喜剧」四大类，总计产生了多达 25 位获奖者，每个奖项都有 8 位以上演员获奖。其中，「最优秀演技奖」由李浚赫、韩志旼、陆星材、金知妍（苞娜）、崔宇植、庭沼珉、朴炯植、高贤廷共同获得。

同时，「新人演技奖」也一口气颁发给 8 位演员，名单之长让得奖者露出困惑表情，一度以为只是入围公布，迟迟不敢上台。



▼《2025 SBS 演技大赏》得奖名单：

大赏：李帝勋《模范的士3》

Director's Award ：尹启相《TRY：我们成为奇迹》

年度电视剧奖：《模范的士3》

功劳赏：故 李顺载

【最优秀演技奖】

人性/奇幻类：陆星材、金知妍/苞娜《鬼宫》

爱情喜剧类：李浚赫、韩志旼《我的完美秘书》

浪漫喜剧类：崔宇植、庭沼珉《宇宙Marry Me？ 》

类型/动作类：朴炯植《宝物岛》、高贤廷《家母螳螂》

【优秀演技奖】

人性/奇幻类：金曜汉《TRY：我们成为奇迹》、金智勋《鬼宫》、车清华《鬼宫》

爱情喜剧类：金度勋《我的完美秘书》、全余贇《我们的电影》

浪漫喜剧类：张基龙、安恩真《一吻爆炸》

类型/动作类：张东润《家母螳螂》、表艺珍《模范的士3》

【配角奖】

人性/奇幻类：李成旭、吉海莲 《TRY：我们成为奇迹》

爱情喜剧类：高健汉、李尚熙《我的完美秘书》

浪漫喜剧类：徐范俊、辛瑟基《宇宙Marry Me？ 》

类型/动作类：李海英《宝物岛》、韩东希《家母螳螂》

最佳 CP 奖：张基龙、安恩真《一吻爆炸》

最佳表演奖：金义圣《模范的士3》

最佳团队合作奖：《TRY：我们成为奇迹》

最佳抢镜奖：尹施允《模范的士 3》、徐慧原《我的完美秘书》

【新人演技奖】

男子：金湍《TRY：我们成为奇迹》、金武俊《一吻爆炸》、车禹闵 《宝物岛》、河有俊《四季之春》

女子：金恩菲《我们的电影》、朴净涓《TRY：我们成为奇迹》、禹多备《一吻爆炸》、洪华莲《宝物岛》

