李光洙《藉口GO》被黄晸珉一声「嘘」吓坏！朴正民《只要有空，4》爆料：他还问我「真的生气了吗？」

去年在《藉口GO》颁奖典礼上，李光洙吐槽得奖人时不小心踢到铁板 XD 「影帝」黄晸珉突然一声「呀！光洙呀！」接著比出「嘘」的手势，吓得李光洙立刻闭嘴，瞬间让现场笑声不断，也成为在网路上疯传的经典名场面。

近日，赵寅成、朴正民、朴海俊出演《只要有空，4》，在搭公车移动的过程中，朴正民也分享这段《藉口GO》颁奖典礼的幕后故事。朴正民笑说：「不久前光洙哥在《藉口GO》颁奖典礼上，不是被晸珉哥说『呀～光洙呀（嘘）』吗？」接著补充：「光洙哥还把那个画面截图传给我，问我『他是真的生气了吗？』整个吓坏了。」



看著李光洙如此担心，朴正民干脆代为联络黄晸珉确认。他表示：「我就直接问晸珉哥『你是真的生气了吗？』因为光洙哥看起来真的吓得不轻。」所幸黄晸珉回覆只是开玩笑，李光洙这才终於放下心来。对此，刘在锡也在一旁大笑：「光洙真的超胆小，实在太好笑了！」



另外，由赵寅成、朴正民、朴海俊主演的电影《人工情报》（HUMINT）将於2月11日在韩国正式上映。该片以俄罗斯海参威为背景，描写南北韩秘密特工在边境展开犯罪调查时所引发的激烈冲突，延续柳承完导演一贯擅长的硬派风格与紧凑节奏，备受期待。



【《只要有空，4》将於每周三深夜在 Viu 上线，香港观众亦可透过 Viu 收看。】

Yuan@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻