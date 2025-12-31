《法官李汉英》元真儿：「与池晟、朴喜洵两位大前辈合作愉快，现场笑声不断」

MBC新金土电视剧《法官李汉英》描述一位法官李汉英，曾在大型律师事务所中以奴隶一般的身分活著，最终意外身亡的他，竟然得到了逆转人生的机会，时间回到10年前，这一次他决定以全新的选择惩戒恶势力。由池晟、朴喜洵以及元真儿担纲主演。

日前《法官李汉英》也公开了幕后花絮剧照，照片中可看出饰演李汉英的池城，眼神完全投入於角色当中，吸引著观众的目光，镜头前的他更专注地听著剧组人员的说明，确认动线，打算完美变身李汉英，打造出最好的场面。朴喜洵的认真程度也不遑多让，在寒冷天气里他仍然相当仔细的看著监看萤幕，非常投入，导演也表示这是演员们与工作人员们都相当热情投入的幸福拍摄现场。



演员钟的老么元真儿也几乎与角色金珍雅融为一体，也是现场的气氛开心果，总是笑容可掬相当可爱，但其实她在剧中的角色并非可爱，而是相当现实并且流露出狠毒的一面。元真儿所饰演的金珍雅一角将依照自身所属的状况而投射出相对的情感，随时都有可能换上不同面孔，也激发观众们的好奇心。



元真儿表示自己与两位大前辈共同演出时非常有默契，现场也充满了笑声，不管是什么样的演技都能够轻松自在地应对，大家很有sense的做出重点来就能让这几场戏更加有趣，拍摄现场趣味不断。元真儿向大家传达著现场的气氛，也让大家更期待首播日。《法官李汉英》制作团队也表示，由池晟、朴喜洵、元真儿以及许多演技派演员们共同演出，相当认真也充满能量的进行拍摄，诚心呈现给大家，也希望观众们能够期待1月2日晚间的首播。



