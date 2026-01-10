李先彬生日收「超厚红包」！D.O.都敬秀清空家中现金为她庆生，连硬币都给了！网笑：把她当女版李光洙

演员 李先彬 近日迎来 32 岁生日，意外曝光了与男友李光洙至亲好友 都敬秀（D.O.） 之间的逗趣交情，引发网友热议。

李先彬本月 7 日度过生日，并在社群平台分享了一系列庆生照片，感性地写道：「因为懒洋洋、无所事事地度过而感到很幸福的生日。 谢谢所有祝我生日快乐的人！」在众多照片中，一封写著「李真京（李先彬本名）生快」的钱包格外引人注目。 由於红包看起来相当厚实，引发了网友的好奇，李先彬随后在粉丝沟通平台亲自透露了背后的趣事。





这封现金红包的主人，正是与李光洙有著深厚交情的 EXO 成员都敬秀。 李先彬透露：「我对著大忙人耍赖，要他午夜 12 点前过来祝我生日快乐，结果他真的把家里所有的现金、甚至连 100 韩元、500 韩元的硬币都装进去送我，真的是随手抓的零用钱。」她还补充道，红包里除了纸钞外一共有 800 韩元硬币：「很有『都老师』的风格吧？ 都老师其实给了很多零用钱，但那 800 韩元真的让人又气又好笑。」



李先彬与李光洙自 2018 年公开恋情以来，已稳定交往长达 9 年。 身为演艺圈著名的长寿情侣，两人的婚讯始终是外界关注焦点。 在去年的「2025 MBC 演技大赏」中，李先彬被颁奖嘉宾赵在允问及「结婚记得叫我」时，大方回应「那是当然的」，酷帅的态度让网友不禁猜测两人是否好事将近。





网友看到李先彬与都敬秀的互动后笑翻，纷纷留言：「对都敬秀而言，就是多了一个女版李光洙吧」、「两人完全是真实朋友的感觉」、「字迹如此潦草，难道是用左手写的吗？」、「难怪她能跟光洙交往那么久，两人很适配（褒义）」、「好像在看情景喜剧」、「真的是超要好的家人团，想看他们一起拍更多节目」。

都敬秀与李光洙曾透过 tvN 综艺《种豆得豆》以及 Disney+ 影集《操纵游戏》等作品展现至亲默契，如今这份情谊也延续到另一半身上，展现出如家人般温馨且充满欢笑的「家族爱」。



