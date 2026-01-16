朴宝剑甩偶像包袱破格变身！沦为奴隶上擂台，迎战「武士」周元

曾以《最终兵器：弓》、《鸣梁：怒海交锋》、《韩山岛海战》、 《露梁：死亡之海》创下动作史剧票房神话的韩国名导金汉珉，终於宣布重磅回归！他的下一部作品《刀：朴素之剑》（暂译）即将启动，并预计於2027年夏季正式上映，势必再掀一股K-史诗动作巨浪！

这部电影背景设定在高句丽灭亡后（西元668年），以旧高句丽领地「辽东城」为舞台，讲述一名失去记忆、沦为隶奴的男子，为了争夺传说中的宝剑而投身於大型剑斗大会的故事。 剧情将结合历史与想像，描绘这把北方传说之剑如何成为新希望象徵的壮阔历程。 最大亮点在於，电影将首度深入呈现「高句丽剑术对决」，并打造前所未有的动作场面。

片中，在辽东城（吾里忽）设立的巨型圆形竞技场内，将聚集契丹、靺鞨、突厥等16个北方部落，展开一场融合各族独特武术与战术的生存激战。 制作团队承诺，这将为观众带来压倒性的打击感与前所未有的观影刺激。

朴宝剑将饰演失去记忆的武士「七星」，从奴隶剑斗士的绝望求生，到觉醒为被誉为「红狼」的民族英雄，他将展现从影以来最破格的演技变身，呈现广阔的角色光谱。与他针锋相对的对手，则由气场独特的周元出演。 他将饰演代表突厥参赛的冷峻武士「契苾何力」，与七星形成紧绷的对决关系，并以高难度的双剑动作戏牢牢抓住观众视线。



此外，郑在咏将饰演高句丽复国军（多勿军）首领「黑水刚」，既是培养七星的导师，也是为复国暗中行动的强力领导者; 凭《噪音杀机》晋升票房女星的李先彬，则出演复国军成员「玛雅」，展现神秘又强烈的魅力与动作戏; 而演技日益扎实的金亨瑞将饰演黑水刚的女儿「仁正」，为故事注入新活力。



金导表示：「透过《最终兵器：弓》，我展现了我们民族『弓』的速度感与精神; 而《刀：朴素之剑》则想刻画高句丽灭亡后，在那混乱时代中劈开前路的『刀』所蕴含的锋利与沉重能量。 这不仅是单纯的砍杀，更将呈现时代伤痛与个人使命碰撞下的炙热韩国世界观。 希望透过最具野心的韩国素材——『高句丽』与『刀』，创造出超越亚洲、吸引全球观众的新K-动作英雄大片。」

本片将由曾制作《我独自升级》等作的韩国最大网漫工作室旗下子公司「Red Ice Entertainment」主要投资及发行，并由文化内容专业投资公司「Sollar Partners」共同进行主要投资。

随著金汉玟导演招牌的动作史剧风格与完美选角阵容到位，《刀：朴素之剑》已正式进入制作阶段，预计2027年暑期与观众见面，一场关於剑、荣耀与复仇的史诗之旅即将启程！

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻