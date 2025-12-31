孔明突发性耳聋住院！与申惠善合拍《隐袐的监察》突发病症

昨（30）戏剧圈传出孔明因突发性耳聋住院，正拍摄的tvN新剧《隐袐的监察》紧急喊卡。

相关人士透露孔明是在拍摄《隐袐的监察》途中感到晕眩，后因突发性耳聋住院治疗，预计在2日便能重启拍摄，而孔明所属经纪公司Saram娱乐表示孔命接受治疗后正在恢复中，平日就能重回拍摄现场。



据中国医药大学附设医院及韩媒报导资料，「突发性耳聋」又称「耳中风」、「突发性感音性听损」，指的是3天内听力急速下降之病症，可能会伴随耳鸣或晕眩。形成原因简单来说是耳蜗进入大脑的听觉神经出现问题，但八成找不到明确原因，且仅有三分之一能痊愈，三分之一能够改善状况。

孔明正在拍摄的《隐袐的监察》，是与《哲仁王后》申惠善、《她的私生活》金材昱及《宝物岛》洪华莲所合作，讲述怀有秘密的监察室长「朱仁雅」，和因公司内部丑闻被降职的监察室王牌「卢基俊」之间的喜剧爱情故事，9月开拍至今，计画在明年上半年以周末剧播出。



孔明其实从2023年6月退伍后，今年工作量似乎达到生涯最高峰，接连带来戏剧《我死的一周前》、《拜托戒酒吧》、《无赦之仇》还有电影《卷卷初恋》，加上《隐袐的监察》，共有五部作品接连进行拍摄工作或宣传活动，且五部有四部他都是担纲第一男主角。



草莓@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻