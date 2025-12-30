全炫茂在《2025 MBC演艺大赏》低头致歉，代表《我独自生活》为出演者争议向观众们道歉

年度颁奖典礼《2025 MBC演艺大赏》在昨晚播出，主持人全炫茂沉重发声，亲口提及了近日《我独自生活》出演者的争议事件。

《2025 MBC演艺大赏》得奖名单！刘在锡拿下第 21 座大赏、感性致词喊话：要一路拿到第 30 座，当晚则由全炫茂和张度练一起主持。

全炫茂表示：「带著这样沉重的心情出席颁奖典礼，感到十分抱歉。《我独自生活》的状况，包括我在内，各方面似乎都没有达到大家的期待，因此想藉由这个场合向大家致上歉意，对不起。」并深深低头致歉。这番话提及了先前围绕在朴娜勑、SHINee Key 以及他本人身上的「注射姨母」相关争议与疑惑。



他接著说：「今后会努力避免在各方面引起不悦，也想向在艰难状况中仍努力付出的制作团队表达感谢，未来会努力展现有所改变的面貌。」并作出承诺。

早先原本是「大赏」候选人的朴娜勑因霸凌争议与非法医疗施术疑云，对《我独自生活》、《帮我找房子吧》等 MBC 主要综艺造成直接冲击。「注射姨母」非法医疗施术争议，事件甚至延烧到 SHINee 的 Key。作为《我独自生活》另一位主力成员的 Key，也因此退出节目并中断活动，同时辞去 MBC 放送演艺大赏主持人一职。

而 9 年前曾在车内打点滴画面被播出的全炫茂，也受到波及，不得不公开诊疗纪录、自证清白，2025年末爆发出的一连串事件也令人相当震惊。



Mico@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻