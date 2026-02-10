「注射姨母」点名下个是他！《我独自生活》LOGO+煎饼、萝卜图暗呛：全炫茂躺枪

韩国主持人全炫茂无端卷入争议，近日惨遭涉及非法医美案件的网红「注射姨母」A某点名，在社群上公开「狙击」，引发热议。

这位被称为「注射姨母」的A某，日前因涉嫌无照对艺人朴娜勑、SHINee成员Key、网红「短嘴太阳」等人进行非法医疗行为而被警方调查。 日前她在个人Instagram上传了一张意味深长的限时动态，上面写著「9小时的调查。 现在轮到你们了，特别是某个男人。」愤怒的发文立刻引起关注。

随后A某更上传了写有「전」、「무」（全炫茂韩文名为전현무）字样的煎饼（韩文中饼和全发音相同）和萝卜（韩文中茂和萝卜发音相同）照片，并搭配全炫茂的代表节目——MBC《我独自生活》的官方LOGO。 由於A某在争议爆发初期，就只追踪了全炫茂和《我独自生活》的官方帐号，因此此举被普遍解读为对全炫茂的公开「狙击」，让外界一片哗然。



实际上全炫茂过去也曾因在《我独自生活》节目中出现「在车内打点滴」的画面引发争议。 他当时迅速透过所属社SM C&C澄清，强调所有医疗行为皆在医院内由专业医护人员判断后进行，否认有私自召唤医护或接受非法治疗，并公开了完整的就诊与处方纪录以证清白，甚至透露当时是为治疗「勃起功能障碍」而领取了处方药，显露其委屈。



A某在7日接受警方调查后曾表示：「不属实的部份已否认，不足的部份承认了错误。 将以此为契机，更加慎重看待人际关系。」但随后又发出「轮到你们」的挑衅性言论，并针对性地上传与全炫茂相关的内容。 目前，A某已将所有相关贴文删除，并清空追踪名单。



此事让全炫茂无辜卷入风波，也让这起非法医美案件再度登上媒体版面。

Tracy@KSD / 非得本站书面同意 请勿抄袭、转载、改写或引述本站内容。如有违者，本站将予以追究

相关新闻