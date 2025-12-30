IU 夺 2025 APAN 最高大赏！《苦尽柑来》横扫 6 奖大赢家，李俊昊荣登人气&演技三冠王

韩国电视剧界年度盛事「2025 SEOULCON APAN Star Awards」於 29 日在首尔东大门设计广场（DDP）圆满落幕。作为韩国唯一整合无线台、有线台、OTT 及网路剧的综合颁奖典礼，本届竞争激烈，最终由歌手兼演员的 IU（李知恩） 凭藉 Netflix 影集《苦尽柑来遇见你》勇夺最高荣誉「大赏」，成为全场焦点。

IU 封后致敬平凡人生：愿每个人都有绚烂的油菜花田

本届最高荣誉「大赏」由《苦尽柑来遇见你》的 IU 夺得。IU 在发表感言时诚挚表示：「光是参与到这部作品，就让我感到无比自豪，如同勋章般珍贵。」

她感性地说道：「我们的作品讲述的是一群在给定的每一天里诚实生活的人们的故事。衷心希望在各位观众的人生中，也都有如戏中角色走过的油菜花田般，绚烂美好的回报在等待著大家。2025 年，大家都『辛苦了』（呼应剧名）。」



《苦尽柑来遇见你》横扫 6 奖成为最大赢家

Netflix 原创影集《苦尽柑来遇见你》不仅夺下「作品赏」，更包揽了大赏（IU）、导演赏（金元锡）、中篇电视剧男子优秀演技赏（李浚荣）、新人赏（姜有锡）以及青少年童星赏（金泰妍、李天茂），成为本届获奖数最多的作品。



李俊昊荣获三冠王，金惠奫夺人气之后

在演技奖项方面，男神 李俊昊 凭藉《台风商社》展现无人能敌的影响力，个人包办「男子人气奖」、「全球明星奖」及「中篇最优秀演技赏」，荣登本届三冠王。而女子人气奖则由去年以《背著善宰跑》风靡全亚洲的 金惠奫 夺下。



其他重要奖项中，车珠英（《元敬》）获颁中篇女子最优秀演技赏；长篇部门则由实力派前辈 安在旭 与 严志媛（《拜托老鹰5兄弟！》）联手夺魁。优秀演技赏部分，中篇由 李浚荣 与 辛睿恩 获奖，长篇则由 徐河俊 与 朴恩惠 抱回奖座。

【2025 APAN Star Awards 完整获奖名单】

大赏： IU（李知恩）

作品赏： 《苦尽柑来遇见你》

导演赏： 金元锡（《苦尽柑来遇见你》）

作家赏： 张贤（《台风商社》）

中篇电视剧 最优秀演技赏： 李俊昊、车珠英

长篇电视剧 最优秀演技赏： 安在旭、严志媛

中篇电视剧 优秀演技赏： 李浚荣、辛睿恩

长篇电视剧 优秀演技赏： 徐河俊、朴恩惠

Icon 奖： 韩智恩

亚洲明星奖： 珍荣、郑受彬

网路剧男女演技赏： 金基贤、朴河宣

短篇电视剧演技赏： 郑干柱

最佳综艺人奖： 车银优

全球明星奖： 李俊昊

最佳情侣奖： 李惠利 & 郑受彬

最佳 OST 奖： 林英雄《比天堂更美丽》

人气奖： 李俊昊、金惠奫

青少年童星赏： 李千武、金泰妍

男女演技赏（配角奖）： 高圭弼、尹敬浩、金新绿 、吴娜拉

男女新人赏： 姜有锡、李彩玟（男） / 夏英、洪华莲（女）

