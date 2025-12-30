aespa Ningning 因流感缺席《红白歌会》「蘑菇云灯」旧照争议再度被翻出、日网出现抵制连署

人气女团 aespa 的中国成员Ningning（宁宁）将不参加日本年末歌谣节目《红白歌会》。

29日，经纪公司SM娱乐透过 aespa 的日本官方网站表示：「 Ningning 因目前身体状况持续不佳，经医院诊断确认感染了流感。」并补充说明：「医师判断需要充分休息，因此已向 NHK 方面说明情况并请求谅解，今年的《红白歌会》将由 Karina、Giselle、Winter 三名成员代表出演。」



近期日本与中国关系趋於紧张，加上 Ningning 曾在 2022 年分享一盏灯具照片，并写道：「我买了一盏可爱的灯，你觉得怎么样？」有部分网友指出，该灯具外型与『原子弹蘑菇云』相，联想到二战时期广岛、长崎原爆画面，相关争议再度被翻出讨论。受此影响，日本国内也出现抵制 Ningning 出演《红白歌会》，甚至要求她退出节目的连署活动。

キノコ雲投稿が理由だとは認めない



卑怯！



二度と「核兵器の悲惨さを知る唯一被爆国が」とか抜かすなよ！



貴様らに公共の電波を扱う資格はない



14万人殺された日本人の怒りを思い知れ！pic.twitter.com/lVt38OnWO3 — Make Japan Great Again (@Independence_SR) December 29, 2025

对此，NHK 专务理事当时回应表示：「经与经纪公司确认，成员并无嘲讽原子弹爆炸受害者的意图。综合考量今年的活动成果、舆论反应以及节目企划的适合性，这是 NHK 自主做出的决定。」SM 娱乐方面也解释，Ningning 的贴文并无任何不当意图，但因引发外界担忧，未来将会更加谨慎。

随著 Ningning 不参加《红白歌会》的消息公开，在 the qoo 引发热议，韩网友：「因爲是中国人要看中国眼色、要看日本眼色，虽然在韩国活动，但是一点都不看韩国眼色」、「中国和日本的关系就不是闹著玩的，其影响也是不容忽视的」、「公告写得太差了...」、「啊～团体直接不参加吧！爲什么要去那里」、「用3年前上传的灯具照片找碴」、「韩国人爲何出席纪念停战仪式」、「一定要出演吗？不能不出演吗」、「中国人也不去，韩国人爲什么要去」、「怎么看都是最好的选择.. 让中国和日本都满意」等等。



