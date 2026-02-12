开播即刷新纪录！Viu韩剧《荣耀：她们的法庭》揪性犯罪 App 幕后真相、开打「名誉夺回战」，第四集反转惊悚破表！

Viu韩剧《荣耀：她们的法庭》由李奈映、郑恩彩、李清娥主演，讲述三名女律师为性暴力案件受害者提供帮助，同时正面迎击演变成巨大丑闻的「过去」，重新夺回失去的名誉的故事。 目前已播出4集，情节扣人心弦、一看就停不下来！

剧中三位主角是大学同门好友，目前共事於性犯罪被害者辩护专门律所L&J。 尹罗映（李奈映 饰）积极出演电视节目，强调被害者才是律师应该关注和帮助的群体; 姜信宰（郑恩彩 饰）作为国内最大律所「海溢」负责人的女儿，为确保L&J的生存而周旋於各势力之间; 黄贤珍（李清娥 饰）则负责诉讼环境，同时拥有敏捷身手，可谓「文武双修」。

一次辩护工作中，委托人似乎因不可告人的苦衷而说谎，三人为揭开真相，逐渐踏入难以想像的深渊......



***以下包含前4集关键内容！



演员姜恩硕（李赞炯 饰）遭控诉侵害未成年少女赵柔静（朴世贤 饰），柔静却坚持不愿透露两人相识的管道，令案件陷入被动。 贤珍拜托身为记者的前男友李俊赫（李忠主 饰）透露内幕，不料神秘组织竟在俊赫交出文件前一刻将他灭口，还将罪名嫁祸给柔静。



三人暗访调查后发现一个名为「CONNECT」的性交易app，认为是案情关键。 柔静艰难决定吐露真相，却遭到恐怖威胁，最终在医院自尽。为获得更多线索，罗映在电视节目中高调恳请受害者主动联络，然而几乎在同一时间，三人都遭遇神秘人的攻击和威胁。 好消息是，另一名受害者韩敏书（全昭映 饰）决定向L&J透露「CONNECT」的真相，然而很快幕后主使人就发现app被骇，远程删除了所有痕迹。





贤珍的丈夫具善圭（崔英俊 饰）是重案组刑警，在调查柔静案的过程中逐渐起疑。 贤珍常对善圭有所隐瞒，却对两位闺蜜无话不说，令善圭感慨：「这样亲密的关系，只有一种可能，那就是共犯。」镜头回到2005年读大学期间，三位好友遭到某人追逐和伤害，最终合力将其制服并丢入人工湖; 同一时间，新闻报道法学院学生朴柱焕失踪。 最惊人的是，这四人曾在同一个大学社团，有合照为证。



第四集结尾迎来惊悚瞬间！罗映拜托科学搜查研究所课长洪莲希（白恩惠 饰）调包俊赫案现场的DNA、掩盖贤珍的行踪，交易条件是帮她打离婚官司，然而洪莲希转头就将罗映的举动如实汇报给丈夫朴济烈（徐现宇 饰）; 朴济烈作为负责柔静案件的检察官，登门拜访罗映并主动亮出身份：他就是20年前失踪的朴柱焕！而信宰一向信赖的权重贤（李海英 饰）、海溢律所二当家，居然也是CONNECT的VIP用户之一！





《荣耀：她们的法庭》在韩国通过有线电视ENA播出，一开播就创下ENA月火剧最高开播收视纪录3.1%，第三集更刷新自身最高纪录3.8%。 很多观众激情表示：「从氛围到传递的信息都超棒」、「真希望身边有罗映这样的大人」、「第四集从头到尾都令人难以置信」、「一定要追到底」。

Viu韩剧《荣耀：她们的法庭》逢星期一、二晚10点30分上线，香港观众记得收看喔！



