台湾人的重情义被偶像破解了？SJ神童分析「喜欢了就会喜欢到底」，一度歪楼「各位请多赚钱」

韩国偶像人气排行不断变化，也才有了世代更迭，一代团、二代团、三代团……而在台湾，有些偶像的人气始终未动摇，「韩流帝王」Super Junior就是如此。

上周结束的Super Junior 20周年演唱会《Super Show 10》高雄场，成员神童便透露和东海聊过：「到底为什么我们在台湾会这么有人气？」和工作人员讨论后得到了结论：台湾人很重义气，一旦喜欢了就会喜欢到底。



搞笑的是，银赫开始歪楼说：「还有啊，小时候总是说没钱，让我们回韩国，现在大家长大了开始有钱了，就好像开始随心所欲地来……」神童帮腔：「那我可以拜托大家一件事吗？，各位请多赚钱吧！」



到此为止还以为成员们就是在开玩笑，神童却又说：「拜托你们继续追星，我们会永远一直来的，大家也要永远支持我们喔！谢谢高雄，我爱你们！」全场台湾E.L.F.再次被融化了吧……



▼完整现场画面



台湾整个K-POP圈应该都相当清楚，Super Junior在台湾一直是屹立不摇的存在，成员团魂走了20年，台湾E.L.F.也对Super Junior长情了非常多年，偶像和粉丝双方总是互相给予应援，感动的回忆数不清，未来绝对会继续长相厮守的吧！



