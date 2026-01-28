这什么宗教仪式！台湾E.L.F.「绕源柱」求发财，「财神本人」Super Junior崔始源超问号

台湾E.L.F.不晓得从何时开始，就把神童和始源（崔始源）当作幸运神或财神爷供奉(?)，随身携带神童小卡会得好运、拿物品让始源加持会发财……从去年《Super Show 10》台北场演唱会开始，E.L.F.便默默推行「绕源柱」神秘仪式……

去年11月举行於台北大巨蛋的《Super Show 10》，主办单位远雄创艺将场内外都布置地相当精美，出乎E.L.F.预料，除了大门口一抬头就能看见9成员主视觉照片外，就连走廊柱子也贴满各成员照片，让提早到场的E.L.F.能够和每个成员单独拍照「拍好拍满」。



很快的，就E.L.F.间拍照拍一拍，就传出「始源柱」可以「参拜」，只要拿著钱包像过香炉般在柱子前绕个几圈就有偏财运，彩券乐透中奖机会大增！简直是「钱柱」！事情传著传著，参拜仪式再进化，变成要人绕著柱子跑！演唱会期间，就不时有人绕著柱子祈求始源大神能天降财源，形成奇妙景观。



上周《Super Show 10》移师高雄，主办单位iMe也做不不少场外布置，每个成员都架设了四面环绕看板。台湾E.L.F.发现了之后不得了，也开始「绕柱」行动，甚至越聚越大团，演唱会后一大群E.L.F.绕柱都被录下来，甚至让「财神本人」始源看见了！

始源在演唱会结束隔天26日，在IG限动分享了一支影片，用思索的emoji表达问号，还直接在另一支影片下方发问：「What are they doing？」笑翻台湾E.L.F.了！大家七嘴八舌回答他「祈求好运，因为你能带来好运」、「因为你是财神，每个人都会绕著你转，希望能带财」、「因为你是我们的幸运神」、「因为你是财富、好运和幸福的象徵」……等等，不知道他究竟搞清楚了没XD？



你也去拜了「源柱」、「始源神」了吗？欢迎分享分享有没有获得什么好运！

