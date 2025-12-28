金多顺在《理事长和我的秘密关系》化身饭店经理！对洪宗玄展开直球追求，两人互动引人注目！

《理事长和我的秘密关系》即将在明年1月17日首播，近日也陆续公开四位主演的角色介绍和剧照啦！

由崔振赫、吴涟序、洪宗玄、金多顺主演的《理事长和我的秘密关系》，改编自同名网路小说和网路漫画，讲述因个人原因选择不婚的女性和放弃结婚的男性意外地有了「孩子」后发生的超速罗曼史。四位主角之间错综复杂的关系变化，也是这部剧的重要看点之一。



剧中，金多顺饰演泰汉饭店经理「黄美兰」。她是熙媛（吴涟序 饰）的灵魂好友兼酒友，性格爽朗直率，对自己的情感也非常坦率。被熙媛介绍认识民旭（洪宗玄 饰）后，三人像三剑客般自在相处。然而，随著美兰发现民旭的细腻与温暖，这份魅力让她深陷心动，开始毫不保留地直接表白。但民旭在意的是熙媛，三人的关系将如何发展？

公开的剧照中，美兰展现出如微笑天使降临般的魅力，令人无法抗拒！她穿著干净俐落的饭店制服，头发梳得整齐，明亮的五官更加突出，微笑中散发出饭店经理特有的自信与优雅气质。与此同时，她对某人绽放灿烂笑容，瞬间吸引所有目光。



金多顺在2010年以女团 SISTAR 成员身份出道，2012年开始展开演员活动。团体於2017年解散后，她更加专注在演员活动上，凭藉《姐姐风采依旧》获得《SBS演技大奖》「女子新人演技赏」。近年，她也陆续出演《木偶的季节》、《是偶然吗》及《主妇侦探社》等作品，这次的新角色令人十分期待！



