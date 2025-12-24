《Love Me》李施优＆TWICE多贤情侣画报公开！从青梅竹马到恋人，亲自分享角色设定与故事

《Love Me》已正式开播，大家都追了吗？剧中备受关注的「忙内 CP」李施优与 TWICE 多贤，近日也合体拍摄了一组情侣画报。

时尚杂志《Allure Korea》於今（24）日公开两人的画报，同时他们也分享在《Love Me》中，从青梅竹马逐渐发展为恋人的徐俊瑞（李施优 饰）与池慧温（多贤 饰）的角色设定与故事。



剧中，徐俊瑞饰演徐俊京（徐玄振 饰）的弟弟「徐俊瑞」，他总是渴望被爱和被认可，充满浪漫但欠缺成熟，靠著年长许多的姐姐的帮忙读到了研究生；多贤饰演「池慧温」一角，与俊瑞自幼儿园时期就相识，是一路陪伴成长的青梅竹马。梦想成为小说家的出版社编辑，与稚气未脱的俊瑞不同，是一个愿意为自己人生负起责任的人。



谈到与慧温的关系，李施优表示：「两人是从幼稚园开始一起长大的青梅竹马，一发生什么事，就会立刻跑去找对方倾诉烦恼。」但某一天，却迎来「一个无法解释、心突然被吸引住的瞬间」，预告两人关系的转变。李施优也透露，虽然剧本中没有明确描写，但为了呈现两人20年来累积的熟悉感，自己与多贤讨论许多细节。



多贤则将俊瑞与慧温的关系形容为「真正的挚友」。她介绍慧温是一个「努力为自己人生负责的人」，并表示：「虽然说话有点直接，但会默默帮对方准备水，行动上其实非常细腻。」她也补充道：「因为彼此的熟悉感早已深深融入生活中，慧温自己或许连这份情感是不是爱，都还没有意识到。」



最后，多贤分享：「《Love Me》是一部涵盖家庭、爱情、友情与恋人关系，以及梦想与成长的作品，充满任何人都能在日常生活中产生共鸣的情感。看到后面，或许会忍不住掉下眼泪。」传达作品所要传达的余韵。【香港观众可以在Viu同步追看《Love Me》。】

